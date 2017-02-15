28 февраля AMD проведет мероприятие Capsaicin & Cream на GDC 2017, посвященное выпуску долгожданных процессоров Ryzen

Компания AMD объявила о своем следующем мероприятии под названием Capsaicin & Cream, которое пройдет 28 февраля в рамках грядущей ежегодной конференции разработчиков игр GDC 2017. Ожидается, что именно это мероприятие станет заключительной фазой анонса долгожданных процессоров AMD Ryzen перед их поступлением в розницу. И процессорный гигант совершенно точно не упустит возможность создать дополнительную шумиху, продемонстрировав возможности своих новых процессоров в паре с будущими графическими процессорами Vega. По последним данным, выход видеокарт AMD Radeon на базе архитектуры Vega состоится в конце мая.

Презентация Capsaicin & Cream будет разделено на два отдельных мероприятия. Первое будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте компании – по аналогии с предыдущей презентацией New Horizon. Оно начнется в промежутке между 20:30 (28 февраля) и 09:30 (1 марта) по киевскому времени, более точных данных пока нет. В рамках этого мероприятия нас ожидает «насыщенная демонстрация возможностей продуктов компании с акцентом на передовую графику и технологии VR».

Второе мероприятие будет проводиться сугубо для разработчиков за закрытыми дверями 1 марта между 00:00 и 03:30 по киевскому времени. После заседания с участием представителей Unity и Epic пройдет заключительная закрытая сессия для избранных участников GDC.

Источник: AMD