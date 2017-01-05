Acer представила Predator Z301CT — первый в мире изогнутый монитор формата 21:9 с технологией отслеживания взгляда Eye-Tracking и линейку моделей Predator XB2 с частотой обновления 240 Гц [CES 2017]

Компания Acer анонсировала ряд новых мониторов на выставке CES 2017, среди которых можно отметить изогнутый 30-дюймовый Predator Z301CT с технологией отслеживания взгляда Tobii, а также две модели серии Predator XB2 с дисплеями 24.5 и 27 дюймов с частотой обновления 240 Гц. Все три новинки отличаются агрессивным дизайном с острыми углами и красными вставками, а также поддерживают технологию NVIDIA G-SYNC.

Модель Acer Predator Z301CT является первым изогнутым монитором с технологией отслеживания взгляда, которая добавляет в арсенал геймера еще один инструмент управления геймплеем. С ее помощью можно имитировать действия, которые происходят в реальной жизни, например, более эффективно искать тайник или точно направлять прицел на мишень. Когда взгляд геймера фокусируется на краю экрана, углы обзора камеры автоматически изменяются, персонажи и игровое окружение реагируют, когда игрок оглядывается вокруг. Технологию Tobii уже можно испытать в более чем 45 наименованиях игр, среди которых Elite Dangerous, Deus Ex: Mankind Divided, WATCH DOGS 2 и другие.

Монитор Acer Predator Z301CT построен на 30-дюймовой сверхширокой Full HD (2560х1080 точек) и изогнутой (1800R) матрице. Углы обзора матрицы составляют 178 градусов, скорость обновления экрана — 200 Гц, время реакции — 4 мс. Благодаря фирменной подставке дисплей можно наклонить и повернуть от -5 до 25 градусов, поднять или опустить на 120 мм для обеспечения наиболее удобного положения. Если вдруг у геймера нет отдельной акустики или наушников, он может воспользоваться встроенными стереодинамиками мощностью 3 Вт с поддержкой технологии DTS.

Новая серия геймерских мониторов Predator XB2 отличается поддержкой технологии NVIDIA ULMB, временем реакции в 1 мс и частотой обновления 240Гц. На данный момент в линейке присутствуют 24,5-дюймовый Predator XB252Q и 27-дюймовый Predator XB272 с матрицами Full HD 1080p и коэффициентом контрастности 1000:1. Доступные интерфейсы подключения включают HDMI, DisplayPort v1.2 и USB 3.0 концентратор.

Конструкция ZeroFrame с минимальной толщиной окантовки подходит для установки нескольких мониторов в общий массив. Подставка позволяет наклонить экран от -5 до 20 градусов, с поворотом до +45 градусов, вращением на 90 градусов в вертикальное положение и регулировкой высоты до 115 мм. Монитор оснащен встроенными стереодинамиками на 2 Вт, а при желании его можно быстро снять с подставки и прикрепить к настенному VESA-креплению.

Благодаря фирменной технологии Gameview игроки могут быстро переключаться между тремя настраиваемыми профилями дисплея, чтобы корректировать параметры в игре без использования OSD-меню. Специальные настройки включают в себя регулировку уровня черного, дополнительный прицел для точной стрельбы, а также возможность выбрать частоту обновления экрана. Технология Acer EyeProtect помогает уменьшить интенсивность синего излучения, а ComfyView — защитить глаза от мерцающих визуальных эффектов, бликов экрана и чрезмерной яркости, что уменьшает нагрузку на глаза во время игровых сессий.

Все три монитора будут доступны в европейском регионе уже в феврале текущего года, при этом стоимость Predator Z301CT составит порядка €899, Predator XB272 — € 699 и Predator XB252Q — €599. Точные технические характеристики, цены и доступность данных моделей в Украине будут анонсированы дополнительно перед стартом продаж в нашей стране.

Источник: Acer