Процессоры AMD с архитектурой Zen 5 не будут поддерживать Windows 10 — менеджер Lenovo

Один из менеджеров Менеджер Lenovo China отметил, что процессоры AMD Zen 5 Strix Point не получат драйверов Windows 10. Производитель предоставляет приоритет совместимости с последней версией Windows 11 24H2, что согласуется тенденцией AMD к вычислениям ИИ и интеграции NPU в будущие процессоры.

Будущие чипы Strix Point, которые, по последним данным, будут называться Ryzen AI HXуказывают на стремление AMD поддерживать производительность ИИ на уровне 45 TOPS, а общую системную производительность в компании оценивают в 77 TOPS. Поскольку новые вычислительные технологии будут направляться искусственным интеллектом, движение AMD к последней версии Windows является оправданным. Однако это создаст проблемы совместимости для пользователей Windows 10, которые захотят установить новые процессоры в свои системы.

Также менеджер рассказал, что процессоры AMD Zen 5 не сделают гигантского скачка в производительности — ранее по слухам речь шла о ее повышении на 40%.

«Откуда 40%? Я увидел, что Zen5 имеет 10% увеличение IPC по сравнению с Zen4. В тесте CR23 1T увеличение составило более 10%. Кроме того, энтузиасты Win10 должны заметить, что начиная со Strix Point AMD не будет предоставлять драйверы Win10».

Он также отметил, что невозможно достичь такого значительного повышения производительности в рамках одного поколения, и 10% улучшения, достигнутое в будущем поколении, заслуживает внимания. Однако это может разочаровать людей, которые верят в предыдущие предположения.

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Источник: Windows Latest

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