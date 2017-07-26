Adobe прекратит какую-либо поддержку Flash Player до конца 2020 года
О том, что дни популярной мультимедийной платформы Adobe Flash сочтены мы узнали еще в конце 2015 года. Тогда же стало понятно, что прощание с этой важной технологией будет длительным, но оставался вопрос – насколько длительным? На этой неделе на него был получен ответ. Компания Adobe объявила о намерении полностью прекратить поддержку и распространение технологии Flash Player до конца 2020 года.
Компания объяснила отказ от технологии развитием и функциональными возможностями других стандартов, в том числе HTML5, WebGL и WebAssembly.
«С учетом этого развития и в сотрудничестве с нашими партнерами, в том числе Apple, Facebook, Google, Microsoft и Mozilla, мы планируем прекратить использование Flash», — сказано в сообщении.
О том, как так получилось, что некогда популярнейшая мультимедийная платформа отходит в прошлое, мы уже рассказывали, но коротко повторим. Отчасти по причине отсутствия поддержки Flash на смартфонах, отчасти потому, что платформа в определенном смысле является настоящим бедствием интернета. К настоящему времени у Flash имеется порядочный багаж недостатков, в том числе по части энергоэффективности. К тому же, история помнит немало разного рода проблем с безопасностью Flash – речь об уязвимостях, подвергающих огромному риску взлома устройства всех интернет-пользователей.
В Adobe пообещали поддерживать Flash до намеченного срока, чтобы все пользователи и компании смогли без проблем перейти на другие технологии.
Источник: Adobe
- Flash — поддерживаемая Adobe платформа, ранее широко используемая для создания и воспроизведения мультимедийных материалов, в том числе видео, анимации, игр.
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- Ее разработка велась с середины 1990-х. C 1996 года платформа принадлежала Macromedia, которую в 2005 году перешла под крыло Adobe Systems.
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- За последнее время присутствие Flash на рынке сократилось до минимума: Google начала процедуру отказа от Flash в Chrome в конце 2016 года, Microsoft планирует сделать то же самое в Edge и Internet Explorer к концу 2019 года, а Mozilla Firefox перестанет поддерживать плагин в конце 2020 года. В iPhone, iPad и iPod Touch технология Flash не поддерживалась никогда, а в компьютерах Mac технологию перестали поддерживать по умолчанию еще в 2010 году – с тех пор браузер Safari запрашивает отдельное разрешение на использование Flash на каждой веб-странице.