Adobe прекратит какую-либо поддержку Flash Player до конца 2020 года

О том, что дни популярной мультимедийной платформы Adobe Flash сочтены мы узнали еще в конце 2015 года. Тогда же стало понятно, что прощание с этой важной технологией будет длительным, но оставался вопрос – насколько длительным? На этой неделе на него был получен ответ. Компания Adobe объявила о намерении полностью прекратить поддержку и распространение технологии Flash Player до конца 2020 года.

Компания объяснила отказ от технологии развитием и функциональными возможностями других стандартов, в том числе HTML5, WebGL и WebAssembly.

«С учетом этого развития и в сотрудничестве с нашими партнерами, в том числе Apple, Facebook, Google, Microsoft и Mozilla, мы планируем прекратить использование Flash», — сказано в сообщении.

О том, как так получилось, что некогда популярнейшая мультимедийная платформа отходит в прошлое, мы уже рассказывали, но коротко повторим. Отчасти по причине отсутствия поддержки Flash на смартфонах, отчасти потому, что платформа в определенном смысле является настоящим бедствием интернета. К настоящему времени у Flash имеется порядочный багаж недостатков, в том числе по части энергоэффективности. К тому же, история помнит немало разного рода проблем с безопасностью Flash – речь об уязвимостях, подвергающих огромному риску взлома устройства всех интернет-пользователей.

В Adobe пообещали поддерживать Flash до намеченного срока, чтобы все пользователи и компании смогли без проблем перейти на другие технологии.

Источник: Adobe