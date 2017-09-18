Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi представил стратегию «Alliance 2022», в рамках которой в ближайшие шесть лет будут выпущены 12 серийных электромобилей и 40 моделей с беспилотными возможностями

Автопроизводители приезжают на Франкфуртский автосалон не только чтобы представить концпеты и свежие серийные модели, но и для того, чтобы поделиться своими планами на будущее. Недавно мы рассказали о стратегии «Roadmap E» концерна Volkswagen, а сейчас свои совместные намерения озвучил альянс компаний Renault, Nissan и Mitsubishi, назвавший свой амбициозный план действий на ближайшие шесть лет «Alliance 2022».

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi собирается выпустить в серию к 2022 году 12 абсолютно новых полностью электрических моделей с запасом хода более 600 км по европйскому циклу NEDC. При этом специалисты группы собираются реализовать решения, которые позволят за 15 минут скоростной зарядки добавить электромобилю 230 км запаса хода, тогда как сейчас за аналогичное время удается добавить всего порядка 90 км. Эксперты автопроизводителей ожидают, что в период с 2016 по 2022 год средняя стоимость батарей снизится на 30%. Они также собираются добиться максимального снижения габаритов аккумуляторов, чтобы увеличить полезный объем салона и багажника.

В рамках все той же стратегии «Alliance 2022» автопроизводители планируют выпустить на дороги 40 автомобилей, оснащенных системами автономного вождения различного уровня. К 2018 году альянс собирается научить свой автопилот управлять автомобилем на скоростных трассах, к 2020 году — в городах (в обоих случаях при постоянном контроле со стороны водителя), а уже к 2022 году планируют представить полностью автономный автомобиль, не требующий вмешательства в процесс со стороны человека. Для исследований в данном направлении альянс проведет тесты на реальных дорогах в партнерстве с компаниями DeNA (Япония) и Transdev (Франция). Также будет разработана фирменная облачная платформа, которая объединит развлекательные, подключаемые и беспилотные подсистемы автомобилей будущего.

Отметим, что в этом году Renault, Nissan и Mitsubishi стали самой крупной в мире группой автопроизводителей — в первой половине 2017 года продажи автомобилей альянса выросли на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 5,27 млн автомобилей, при этом доля электромобилей в общем количестве продаж выросла до 500 тыс. штук. В альянсе ожидают, что к концу действия плана «Alliance 2022» общие продажи автомобилей всеми членами группы превысят отметку 14 млн автомобилей в год, а совокупный доход вырастет до отметки $240 млрд, что на 30% больше, чем в 2016 году, когда группа заработала $180 млрд.

Источник: Renault-Nissan-Mitsubishi