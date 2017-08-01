АМКУ: Аэропорт «Борисполь» предоставлял «Международным авиалиниям Украины» (МАУ) «непубличные и непрозрачные» скидки на аэропортовые сборы

Международный аэропорт «Борисполь» предоставлял авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) сомнительные скидки по уплате аэропортовых сборов. Об этом заявил Антимонопольный комитет (АМКУ) в ответ на запрос издания «ВВС Украина».

В АМКУ отметили, что в данный момент комитет рассматривает дело «по признакам совершения Международным аэропортом «Борисполь» нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке специализированных услуг».

«Госпредприятие Международный аэропорт «Борисполь», имея признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке предоставления специализированных услуг аэропорта в пределах территории расположения Международного аэропорта «Борисполь», применяло понижающие коэффициенты к аэропортовым сборам только к одной авиакомпании — ЗАО «Авиакомпания МАУ», — говорится в ответе АМКУ.

В комитете также добавили, что аэропорт делал это «непублично, непрозрачно, при отсутствии каких-либо установленных критериев расчета размера скидок к аэропортовых сборов для авиакомпаний». В результате Антимонопольный комитет принял решение рекомендовать аэропорту «Борисполь» выработать четкие критерии по скидкам на аэропортовые сборы.

В то же время в Антимонопольном комитете сообщили, что компания МАУ не обращалась к нему с жалобами о нарушении экономической конкуренции Министерством инфраструктуры, «Международным аэропортом «Борисполь», «Международным аэропортом «Львов» или авиакомпанией «Ryanair».

«Также в Комитете отсутствует достоверная информация о предоставлении / не предоставление ГП «МА «Борисполь» или ГП «МА» Львов» эксклюзивных условий авиакомпании Ryanair и заявления / жалобы других авиаперевозчиков», — добавили в АМКУ.

Напомним, что 26 июля авиакомпания «МАУ» подала в суд на Мининфраструктуры, требуя отменить контракты с Ryanair, запретить лоббировать интересы лоукостера и компенсировать свои потери на дешевых авиабилетах.

На следующий день после этого министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что авиакомпания МАУ сознательно блокирует развитие авиационной отрасли Украины, используя все возможные рычаги влияния, включая судебные иски, хотя вопросы установления дискриминационных условий и нарушений правил конкуренции являются компетенцией АМКУ, а не суда.

Источник: «ВВС Украина»