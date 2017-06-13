АМКУ закрыл дело против «Киевстара» по поводу высоких тарифов на звонки абонентам фиксированной связи

Летом прошлого года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявил, что оператор сотовой связи «Киевстар» злоупотребляет монопольным положением при звонках абонентам фиксированной связи. В частности, у него соответствующие тарифы составляли 1,75 грн/мин. и 1,50 грн/мин. В то же время у других игроков рынка расценки были значительно ниже: тарифы ООО «Лайфселл» составляют до 0,60 грн/мин. с учетом НДС и сбора в Пенсионный фонд, а тариф ПрАО «МТС Украина» – 0,50 грн с НДС и сбором в Пенсионный фонд.

Но время прошло, АМКУ разобрался в ситуации и не увидел в таком положении дел никаких существенных нарушений. В связи с этим ведомство приняло решение о закрытии дела против «Киевстара» без штрафа. Об этом говорится в решении АМКУ.

Антимонопольный комитет постановил, что установленные оператором мобильной связи «Киевстар» цены на исходящие звонки на номера абонентов фиксированной связи не причинили значительный ущерб отдельным лицам или обществу, и закрыл это дело без штрафа.

«Действия АО «Киевстар» в виде установления цены на услугу по осуществлению абонентами собственной сети исходящих звонков на номера абонентов фиксированной связи Украины в размерах 1,50 грн/мин., 1,60 грн/мин. и 1,75 грн/мин. не причинили значительный ущерб отдельным лицам или обществу за период их существования в связи с возможностью для абонентов заказать услуги «30 минут на городские номера», «10 минут на городские номера» и «5 минут на городские номера», — поясняется в сообщении АМКУ.

Согласно данного сообщения, стоимость минуты на номера абонентов фиксированной связи в этих трех пакетах составляет соответственно 0,33 грн/мин, 0,50 грн/мин и 0,60 грн/мин.

Источник: «Экономическая правда»