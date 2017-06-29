AOC анонсировал новую серию «безрамочных» бизнес-мониторов Pro-line 90 из пяти моделей с диагональю 24 и 27 дюймов

Компания AOC представила новую «девяностую» серию бизнес-мониторов Pro-line с «безрамочным» дизайном, предназначенных для деловых людей и профессионалов с высокими требованиями к устройствам отображения.

Пять новых мониторов бизнес-линейки AOC доступны в двух вариантах размера: 24 дюйма (модели I2490VXQ и I2490PXQU) и 27 дюймов (модели I2790VQ, I2790PQU и Q2790PQU). Благодаря дизайну без рамок с трех сторон их можно объединить в единую мультимониторную конструкцию, установив два и более дисплеев в ряд для расширения рабочего пространства.

Более доступные по цене модели I2490VXQ и I2790VQ укомплектованы стандартной подставкой, а мониторы I2490PXQU, I2790PQU и Q2790PQU идут в комплекте со специальной эргономичной стойкой, которая легко отсоединяется без отвертки. Экраны устройств можно регулировать по высоте в пределах 130 мм, наклонять на -5°/+25°, поворачивать на 165°/+165° и приводить в вертикальное (портретное) положение.

Все модели серии 90 оснащены IPS-матрицами с большими углами обзора (до 178°) и широким цветовым охватом (100% sRGB и 90% NTSC). Флагман линейки AOC Q2790PQU получил разрешение QHD (2560×1440 пикселей), остальные четыре модели оснащены дисплеями с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей).

Мониторы новой серии оснащены полным набором необходимых портов (DisplayPort, HDMI, VGA) и встроенными динамиками, а модели PQU/PXQU вдобавок получили концентратор USB 3.0 для удобного подключения периферии. Они поддерживают целый ряд фирменных технологий производителя, включая Low Blue Light, Flicker-Free, E-saver, AOC Screen и т.д.

Технические характеристики

Название модели I2490VXQ I2790VQ I2490PXQU I2790PQU Q2790PQU Диагональ и тип панели 23.8″ IPS 27″ IPS 23.8″ IPS 27″ IPS 27″ IPS Разрешение 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440 Порты ввода/вывода VGA, HDMI, DisplayPort VGA, HDMI, DisplayPort VGA, HDMI, DisplayPort, USB 3.0 VGA, HDMI, DisplayPort, USB 3.0 VGA,

2 x HDMI, DisplayPort, USB 3.0 Начало продаж в Европе Июль

2017 Июль

2017 Июль

2017 Июль

2017 Сентябрь 2017 Рекомендованная цена 4859 грн. 7159 грн. 5719 грн. 8019 грн. 11469 грн.

Источник: AOC