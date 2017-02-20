Apple купила стартап RealFace, занимающийся технологиями распознавания лиц
Компания Apple купила израильский стртап RealFace, который занимается разработкой технологии аутентификации при помощи сканирования лица. Разработки стартапа основаны на технологии глубокого обучения.
Условия сделки не разглашаются. По информации источника, речь идёт о сумме в несколько миллионов долларов. Официальных подтверждений о сделке от её участников на данный момент не поступало. Вместе с тем, сайт RealFace в настоящее время не работает.
Источник: Engadget
- Аналитик из компании JPMorgan Род Халл (Rod Hall) рассказал о грядущих изменениях, которые компания Apple может реализовать в смартфоне iPhone следующего поколения. По его мнению, Apple откажется от использования сканера отпечатков пальцев Touch ID, а вместо него планируется внедрить новую систему биометрической идентификации. На лицевой панели смартфона, якобы, будет размещён лазерный 3D-сканер, который будет осуществлять распознавание лица пользователя путём его сканирования. Покупка RealFace подтверждает эту версию.