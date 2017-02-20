Apple купила стартап RealFace, занимающийся технологиями распознавания лиц

Компания Apple купила израильский стртап RealFace, который занимается разработкой технологии аутентификации при помощи сканирования лица. Разработки стартапа основаны на технологии глубокого обучения.

Условия сделки не разглашаются. По информации источника, речь идёт о сумме в несколько миллионов долларов. Официальных подтверждений о сделке от её участников на данный момент не поступало. Вместе с тем, сайт RealFace в настоящее время не работает.

Источник: Engadget