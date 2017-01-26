Apple подала еще два иска против Qualcomm в Китае, где последнюю уже штрафовали за неконкурентное поведение и требование чрезмерных лицензионных отчислений

Компания Apple, по всей видимости, решила, что одного иска против Qualcomm с требованием $1 млрд недостаточно, поэтому подала еще два, но не в США, а в Китае (судиться так по-крупному, благо ресурсы позволяют).

Купертинский гигант выбрал Китай в качестве «второго фронта» не просто так. Дело в том, что два года назад антимонопольные органы этой страны стянули с Qualcomm рекордный штраф в размере $975 млн за нарушение антимонопольного законодательства. Юристы Apple явно рассчитывают извлечь пользу из этой ситуации, тем более, что суть претензий та же – обвинения в злоупотреблении доминирующим положением на рынке модемов сотовой связи, неконкурентном поведении и навязывании несправедливых условий по лицензионным договорам.

В первом иске, поданном в Пекинский суд по интеллектуальным правам, Apple требует от Qualcomm еще миллиард в качестве возмещения нанесенного ущерба, только в национальной валюте, то есть, в китайских юанях, что равноценно $145 млн. Второй иск – обращение к суду с просьбой проверки различных аспектов лицензионных соглашений между Apple и Qualcomm.

Представитель Qualcomm сообщил Reuters, что юристы компании пока не успели до конца детально рассмотреть последние жалобы. Но интереснее здесь другое. В ходе одного из судебных слушаний в Китае в 2015 году, Qualcomm обвинила Apple в использовании подобных исков с целью получения скидок на ее фирменные технологии.

Источник: Engadget