Билл Гейтс: Роботы должны платить налоги, раз уж они отнимают работу у людей

Внедрение производственных роботов зачастую приводит к сокращению персонала на заводах. С одной стороны, предприятия получают экономическую выгоду от такого шага, у них сокращаются расходы, увеличивается прибыльность. Но потерявшим работу людям от этого легче не становится. Им нужно оплачивать счета и кормить семьи, что проблематично делать, не имея работы. И с течением времени эта проблема может усугубляться.

Билл Гейтс (Bill Gates) полагает, что правительственным органам следует ввести дополнительное налогообложение для компаний, использующих робототехнику. Это, как минимум, временно позволит замедлить активное внедрение роботов, и можно будет найти другие возможности трудоустройства.

В недавнем интервью Гейтс заявил, что налогообложение роботов позволит финансировать различные профессии, которые хорошо выполняются людьми. Речь идёт об уходе за пожилыми людьми или работе в школах с детьми. Он считает, что такие программы, ориентированные на переподготовку и поддержку людей с низкими доходами, должны быть под контролем правительств, а на бизнес полагаться нельзя.

Кроме того, налогообложение роботов позволит выровнять финансовые перекосы, возникающие в связи с заменой рабочих. Например, когда работник завода зарабатывает $50 тыс. в год, с него удерживается подоходный налог, налог в фонд социального обеспечения. Но когда ему на смену приходит робот, никакие налоги не платятся, и доходы государства снижаются, хотя расходы остаются на прежнем уровне или даже возрастают (ведь безработному человеку нужно выплачивать пособие). Потому, по мнению Билла Гейтса, если для выполнения определённых работ устанавливается робот, то от него нужно получать сопоставимые налоги.

Источник: qz