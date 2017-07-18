Будущие смартфоны Xiaomi будут оснащаться дисплеями AMOLED производства Samsung

Между дисплейными подразделениями южнокорейских компаний Samsung и LG постоянно идет ожесточенная борьба, поскольку в нынешних условиях острой конкуренции важен каждый клиент. И первая только что одержала важную победу над второй. Как сообщает издание The Investor со ссылкой на The Bell, Samsung Display подписала договор с Xiaomi на поставку плоских дисплеев OLED диагональю 6 дюймов для будущих флагманских смартфонов китайского производителя.

Что касается сроков и объемов поставок, уже в декабре Samsung должна отгрузить Xiaomi первую партию из 1 млн дисплеев, а в следующем месяце нарастить этот объем более чем вдвое – до 2,2 млн единиц.

Изначально Xiaomi планировала использовать в своих будущих флагманах изогнутые 5,5-дюймовые экраны OLED производства LG Display, но сделка сорвалась. Причиной срыва сделки, как сообщается, стало то, что новая фабрика LG Display под названием E5, на которой должны были выпускаться дисплеи заработает не в августе, как планировалось изначально, а на три месяца позже. Актуальная версия Xiaomi Mi Note 2 оснащена как раз таким изогнутым дисплеем разрешением Full HD, тогда как для модели следующего поколения производитель хочет использовать панель боле высокого разрешения QHD.

В любом случае, дисплейный бизнес Samsung явно находится на подъеме. По предыдущим сообщениям, компания Samsung Display уже получила заказы на десятки миллионов дисплеев AMOLED для смартфонов iPhone 8. Еще недавно проскакивала информация, что со следующего года Apple полностью перейдет на использование исключительно дисплеев OLED в смартфонах iPhone и Samsung достанется львиная доля заказов.

Источник: The Investor