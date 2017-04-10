Canonical прекратила разработку мобильной версии Ubuntu и возвращает GNOME

Рынок мобильных ОС, по всей видимости, потерял еще одного игрока. Сначала BlackBerry отказалась от собственной платформы BB10, затем Mozilla закрыла Firefox OS, а теперь и Canonical разочаровалась в мобильной версии Ubuntu. Об этом стало известно со слов самих разработчиков, сообщивших, что компания не только прекратила работу над портированием собственной ОС на мобильные устройства, но и закрыла соответствующее подразделение.

Историческая справка

О своих намерениях зайти на рынок мобильных ОС Canonical впервые заявила в 2011 году. Именно тогда компания отказалась от использования GNOME и перешла на другую среду рабочего стола — Unity. Последняя изначально позиционировалась в качестве универсального интерфейса для мобильных и настольных устройств, а ее главной особенностью была функция Convergence, которая при подключении к монитору превращала мобильный девайс в полноценный ПК.

На старте портирования планы у компании были поистине наполеоновские: разработчики хотели пошатнуть дуополию Android и iOS в мире мобильных операционных систем. Но амбиции – это одно, а в реальности получилось все совсем по-другому. Производители мобильной техники холодно восприняли новации Canonical, ассортимент смартфонов на Ubuntu ограничился лишь несколькими моделями. Затем главная «фишка» системы перекочевала в Windows 10 Mobile с режимом Continuum и недавно начала просачиваться на Android.

Как результат, идея Ubuntu Phone потеряла свою уникальность, а вместе с ней — и актуальность. Именно поэтому в конечном счете в Canonical посчитали данное направление бесперспективным и отказались от дальнейшего развития как графической оболочки Unity, так и тесно связанной с ней операционной системы Ubuntu Phone.

Откуда об этом стало известно

О прекращении деятельности компании в сфере разработки мобильного ПО стало известно сразу из двух надежных источников. Сначала об этом заявил основатель Canonical Марк Шаттлворт, а впоследствии данную информацию подтвердил комьюнити-менеджер Майкл Холл.

Причины такого решения

Причин, по которым в Canonical приняли решение уйти с рынка мобильных ОС, называется две. Первая из них заключается в том, что Unity за несколько лет своего существования не оправдала возложенных на нее надежд.

«Я считал, что за конвергенцией [объединением разных типов устройств при помощи одной «общей» операционной системы. — прим. ред] — будущее. И если мы сможем ее реализовать при помощи свободного ПО, то этот подход оценят все: и сообщество свободного ПО, и индустрия в целом; все-таки сегодня производители недовольны имеющимися закрытыми решениями. Но я ошибся по обоим пунктам. Сперва сообщество открытого ПО восприняло Ubuntu Phone не как инновацию, а как попытку фрагментировать рынок. Затем индустрия отдала предпочтение уже знакомым решениям для существующих формфакторов и собственным платформам, не пожелав ухватиться за новые возможности», — заявил Шаттлворт.

Второй причиной закрытия проекта называются кадровые перестановки. Инвесторы Canonical пришли к выводу, что количество сотрудников в компании слишком велико, а некоторым наиболее прибыльным проектам не хватает сосредоточенности на конкретных направлениях. Разумеется, что не увенчавшиеся успехом эксперименты с портированием ОС на мобильные устройства попали «под нож» одними из первых.

И что теперь?

Сообщается, что от 30% до 60% разработчиков, развивавших Unity, будет уволено, а им на смену придут специалисты, занимающиеся вопросами безопасности и эксплуатации Linux-контейнеров.

Таким образом, в Canonical приняли решение сосредоточиться на разработке ПО для настольных ПК и серверов, на поддержке облачных проектов, а также на интернете вещей (IoT). По словам Шаттлворта, это самые перспективные направления, на которых компания зарабатывает «десятки миллионов долларов» и растет хорошими темпами.



Как изменится Ubuntu?

Поскольку Unity отменен, с новым LTS-релизом, который должен состояться в апреле 2018 года, Ubuntu вернется к GNOME, с которым Canonical начала свой жизненный путь в 2004 году и который последний раз использовался в Ubuntu по умолчанию в версии 10.10 «Maverick Meerkat». При этом поддержка ранее выпущенных версий ОС на основе интерфейса Unity продолжится.

Источники: Engadget, The Register