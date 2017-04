Cassini успешно пролетел между Сатурном и его кольцами и прислал «макроснимки» атмосферы газового гиганта

Аэрокосмическое агентство NASA подтвердило, что первый из 22 «нырков» космического аппарата Cassini между Сатурном и его системой колец, знаменующий начало финальной части миссии, прошел успешно. Как мы уже отмечали во вчерашней заметке, Cassini стал первым космическим аппаратом, пролетевшим между Сатурном и его кольцами.

Сам маневр был выполнен еще вчера примерно в 12:00 по киевскому времени, но подтверждение, что после этого рискованного маневра аппарат не получил никаких серьезных повреждений пришло только сегодня в 10:00 утра по киевскому времени. По плану миссии, Cassini еще 21 раза пролетит тем же маршрутом между Сатурном и его кольцами, собрав еще больше научных данных о планете и ее системе колец. После чего 15 сентября войдет в атмосферу планеты и сгорит в ней.

We did it! Cassini is in contact with Earth and sending back data after a successful dive through the gap between Saturn and its rings. pic.twitter.com/cej1yO7T6a

— CassiniSaturn (@CassiniSaturn) April 27, 2017