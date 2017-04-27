Cassini успешно пролетел между Сатурном и его кольцами и прислал «макроснимки» атмосферы газового гиганта

Аэрокосмическое агентство NASA подтвердило, что первый из 22 «нырков» космического аппарата Cassini между Сатурном и его системой колец, знаменующий начало финальной части миссии, прошел успешно. Как мы уже отмечали во вчерашней заметке, Cassini стал первым космическим аппаратом, пролетевшим между Сатурном и его кольцами.

Сам маневр был выполнен еще вчера примерно в 12:00 по киевскому времени, но подтверждение, что после этого рискованного маневра аппарат не получил никаких серьезных повреждений пришло только сегодня в 10:00 утра по киевскому времени. По плану миссии, Cassini еще 21 раза пролетит тем же маршрутом между Сатурном и его кольцами, собрав еще больше научных данных о планете и ее системе колец. После чего 15 сентября войдет в атмосферу планеты и сгорит в ней.

We did it! Cassini is in contact with Earth and sending back data after a successful dive through the gap between Saturn and its rings. pic.twitter.com/cej1yO7T6a — CassiniSaturn (@CassiniSaturn) April 27, 2017

«Мы это сделали! Cassini снова на связи с Землей и отправляет данные после успешного прохождения между Сатурном и его кольцами», – говорится в одном из последних сообщений на страничке Cassini в Twitter.

The gap between Saturn and its rings is no longer unexplored space – and we're going back 21 times. #GrandFinale! https://t.co/TSA7uQe4KS pic.twitter.com/t9RlhEsWCP — CassiniSaturn (@CassiniSaturn) April 27, 2017

Исследователи тщательно изучили данные об области, через которую пролегает маршрут Cassini. Считается, что там практически нет крупных фрагментов материала колец, которые могут повредить приборы аппарата и изменить его траекторию. Но все же, как вы понимаете, 100% уверенности тут быть не может. Для защиты аппарата в качестве щита используется его основная антенна. Таким образом, при каждом прохождении связь с зондом прерывается на время совершения маневра. К слову, данные от межпланетного зонда идут к Земле 78 минут, за их прием отвечает станция дальней космической связи в пустыне Мохаве в Калифорнии.

Напоследок – несколько фотографий атмосферы газового гиганта, сделанные с наименьшего за всю историю наблюдений расстояния. На одном из снимков можно увидеть огромный ураган.

Источник: The Verge