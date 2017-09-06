Counterpoint: Huawei впервые превзошла Apple по рыночной доле смартфонов, заняв второе место вслед за Samsung
Недавно мы публиковали статистику мировых продаж смартфонов от исследовательской компании Strategy Analytics, согласно которой первые три места занимали Samsung, Apple и Huawei, причем разрыв в долях между двумя последними брендами занимал всего 0,7%. Согласно информации от компании Counterpoint, китайскому бренду все же удалось превзойти показатели американского и стать вторым в мире производителем смартфонов.
По данным Counterpoint, это произошло еще в июне текущего года, когда доля Huawei равномерно росла, а доля Apple существенно упала в преддверии анонса новых моделей iPhone, после чего можно будет не только купить свежие модели бренда, но и получить скидку на устройства прошлогодней линейки. Доля Samsung также падала, однако с более высоких показателей, так что она даже не опустилась ниже 20%, тогда как Apple и Huawei идут рука об руку в районе 11-12%.
Помимо долей бренда, Counterpoint опубликовала данные по наиболее популярным моделям смартфонов, которые покупали активнее всего в июле 2017 года. На первом месте расположилась пара моделей Apple iPhone 7 / 7 Plus (4,0% и 2,9% соответственно), две модели Oppo — R11 (2,1%) и A57 (2,0%), пара Samsung Galaxy S8 / S8 Plus (1,8% и 1,7%), между которым вклинился Xiaomi Redmi Note 4X (1,8%), а также Apple iPhone 6 (1,6%) и еще два смартфона Samsung — J7 Prime (1,4%) и A5 2017 (1,2%).
Представители Counterpoint отметили, что для них оказался сюрпризом тот факт, что второй по величине участник рейтинга Huawei не смог обеспечит свое присутствие в Топ 10 моделей смартфонов. Это указывает на достаточно сильную линейку разноплановых устройств, в которой отсутствует однозначный лидер, что с одной стороны помогает компании Huawei конкурировать в различных сегментах, а с другой стороны, пока не позволяет привлечь пользователей флагманских моделей.
Источник: GSMarena