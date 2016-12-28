Деньги на утилизацию старой электроники дадут украинцы. Правительство представило европейскую модель управления электронными отходами

Весной этого года, как мы знаем, ЕС согласился выделить Украине 1,2 млн евро на утилизацию электронных отходов. И вот на днях Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины представило модель управления этими отходами. Она предусматривает создание специального реестра производителей и импортеров электрооборудования, которые будут обязаны подавать официальные отчеты о том, сколько такого оборудования и батареек они произвели, продали и утилизировали.

Согласно разработанной чиновниками модели, розничные торговые сети будут обязаны принимать отработанную бытовую технику, батарейки, автомобильные аккумуляторы непосредственно в магазинах. Также они должны будут забирать у потребителей старую крупную бытовую технику при покупке и доставке потребителю новой техники такого же типа или с похожими функциями. Кроме этого, в городах и райцентрах должны быть созданы муниципальные — как стационарные, так и мобильные — пункты сбора старой бытовой техники, куда потребители будут сносить старые утюги, миксеры, пылесосы, лампочки и т.п. Оттуда их забирать, а затем утилизировать будут компании, специализирующиеся на переработке таких отходов.

Платить за утилизационные услуги будут «организации расширенной ответственности производителей» (ОРВВ). По сути, это будут добровольные объединения производителей и дистрибьюторов электронного и электрического оборудования, аккумулирующие деньги на дальнейшую утилизацию своих товаров. То есть, прибыли они получать не будут. Таких ОРВВ может быть несколько на страну.

«Их деятельность будет жестко контролироваться государством, аудит работы таких объединений будут проводить иностранные аудиторские компании», – рассказала DW постоянная советник проекта ЕС по внедрению системы управления отходами электрического и электронного оборудования в Украине Элина Велинова.

Теперь самое интересное – финансовый вопрос. Стоимость услуг утилизации такого оборудования будет закладываться непосредственно в его цену, то есть все расходы, как обычно, ложатся на плечи рядовых покупателей. По словам Элины Велиновой, то, что потребитель платит за утилизацию е-мусора, предусмотрено рамочной директивой ЕС об отходах.

«Это европейская модель. Если я хочу новый лэптоп или телефон, то должна оплачивать утилизацию моего старого. Это справедливо», – отметила Велинова.

Никаких механизмов стимулирования украинских потребителей сдавать е-мусор на утилизацию новая система управления пока не предусматривает. Ее создатели уверены, что должно сработать сознательное отношение граждан к окружающей среде. Сформировать его в украинском имеют масштабные информационные кампании, финансировать которые будут за деньги, собранные ОРВВ.

Сейчас у Украине есть всего несколько предприятий по переработке аккумуляторов или ртутных ламп. При этом, по оценкам министерства, ежегодно Украинцы могут отдавать на утилизацию до 40% старой техники и батареек. Похоже, что нехватка мощностей не особо волнует создателей системы. Они считают, что все эти процессы отрегулирует рынок.

«Это рыночные процессы: будут средства, которые будут платить потребители, компании, которые их аккумулируют, то появятся и перерабатывающие заводы, ведь это прибыльное дело», – заявила Велинова.

Также она отметила, что первое время мусор можно будет утилизировать за рубежом, ведь в ЕС действует разветвленная сеть специализированных предприятий, перерабатывающих такие отходы со всей Европы.

Источник: dw.com