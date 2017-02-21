Эксперты обнаружили масштабную операцию по кибершпионажу в Украине, в рамках которой хакеры записывали разговоры с микрофонов гаджетов и передавали их через Dropbox

Международная компания CyberX, специализирующаяся в области кибербезопасности, обнаружила следы проведения широкомасштабной операции по кибершпионажу в Украине. В рамках операции, получившей обозначение BugDrop, зловредное программное обеспечение получает доступ к микрофонам смартфонов, ноутбуков и других современных гаджетов, дистанционно записывает разговоры украинских чиновников, журналистов и представителей различных компаний, после чего отправляет полученные записи злоумышленникам, используя популярный облачный сервис Dropbox.

«В Украине и так наблюдается достаточно большая активность хакерских действий. Но эта операция выделяется по масштабу и количеству человеческих и материально-технических ресурсов, необходимых для анализа таких огромных объемов неструктурированных украденных данных», — рассказал технический директор CyberX Нилл Гиллер.

По данным исследования, злоумышленники стремятся завладеть разного рода конфиденциальной информацией: аудиозаписями разговоров, снимками экрана (скриншотами), документами и паролями, сохраненными в браузере. Жертв инфицировали с помощью фишинговых писем, которые побуждали открыть файл-приманку в виде документа Microsoft Word, содержащего вредоносные макросы. Эксперты отметили, что в отличие от веб-камер, которые достаточно легко обезопасить от несанкционированного взлома, просто заклеив объектив, отключить микрофон смартфона или ПК не так просто без физического доступа и адресного отключения «железа».

Компания CyberX установила, что в рамках операции BugDrop жертвами стали как минимум 70 субъектов в Украине, включая критически важные объекты инфраструктуры, средства массовой информации и научно-исследовательские институты. В частности, в числе мишеней эксперты назвали компанию, которая разрабатывает системы дистанционного мониторинга для инфраструктур нефте- и газатранспорта; международную организацию, ведущую мониторинг соблюдения прав человека, борьбы с терроризмом и кибератак на критическую инфраструктуру в Украине; инжиниринговую компанию по разработке электроподстанций, распределительных газопроводов и систем водоснабжения, а также ряд журналистов украинских изданий.

Большинство объектов атаки были расположены в Украине, но есть и объекты в России, а также в Саудовской Аравии и Австрии. Многие цели находятся в самопровозглашенных сепаратистских республиках Донецка и Луганска, которые были классифицированы как террористические организации со стороны украинского правительства.

В CyberX заявили, что сначала усмотрели некоторые технические и тактические сходства между нынешней BugDrop и прошлогодней операцией Groundbait, однако потом осознали, что текущая BugDrop является гораздо более сложной операцией. Помимо того, что все украденные данные отправлялись на Dropbox и не выглядели как хакерские действия, командная инфраструктура была размещена на бесплатном хостинге, что не позволяет точно установить принадлежность к конкретному государству или группе хакеров.

Тем не менее, данная операция потребовала наличия массивной серверной инфраструктуры для хранения, расшифровки и анализа 2-3 ГБ неструктурированных данных в день, полученных от объектов атаки. Большая группа аналитиков должна была вручную сортировать ворованные данные, что указывает как минимум на весьма высокую заинтересованность в получении этих данных и/или солидное финансирование.

Как считают эксперты CyberX, проведение подобной разведки на объектах, как правило является первым этапом для операций с более широкими задачами. Таким образом можно предположить, что таким образом хакеры провели разведку, чтобы определить, на каких объектах инфраструктуры Украины удастся организовать новые диверсии.

Источник: Liga.net, CyberX