На Apple TV+ вышел научно-фантастический сериал «Темная материя» / Dark Matter с Джоэлом Эджертоном и Дженнифер Коннелли

Сейчас к просмотру доступны первые два эпизода, остальные — будут выходить каждую среду.

Apple расширила свою библиотеку научной фантастики новым сериалом «Темная материя», созданным по мотивам романа американского писателя-фантаста Блейка Крауча (он сам также выступает в роли шоураннера).

В центре сюжета — история физика Джейсона Дессена, которого посреди ночи на пути домой по улицам Чикаго похищает его другая версия из альтернативной вселенной. Чтобы выбраться из ловушки и победить альтер эго, главному герою придется разобраться с загадочным устройством под названием Box и пройти по мультивселенной безумия.

Главные роли в сериале «Темная материя» сыграли Джоэл Эджертон, Дженнифер Коннелли и Элис Брага. Режиссером первых трех эпизодов выступил Якоб Вербрюгген, ветеран «Карточного домика».

Сейчас на стриминге доступны первые два эпизода шоу (с украинскими субтитрами), остальные шесть будут выпускать каждую среду до 26 июня.

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сериал сейчас имеет оценку в 72%, а на Metacritic критики его оценили в 61 балл (на основе 12 рецензий). Вот некоторые из отзывов:

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Джон Андерсон, The Wall Street Journal: «Что можно сказать наверняка, так это про высокий уровень саспенса, ощутимое напряжение, созданное дилеммами Джейсона и аспектами боевика-триллера «Темной материи», и актерская игра первоклассная».

Джеймс Дайер, Эмпайр: «Не такой амбициозный, как Foundation, и не такой тяжелый, как Constellation, этот сериал сохраняет статус Apple как основного центра глубокомысленной научной фантастики, ориентированной на взрослых».

Дэниел Фиенберг, The Hollywood Reporter: «Это сериал, в котором нет недостатка в изобретательности, и, особенно в последние два часа, появляются идеи, граничащие с вдохновением, но отсутствие тональных вариаций окончательно обрекает Темную материю. Это непрекращающаяся панихида, которая могла бы выиграть от случайной дозы веселья и, возможно, случайной готовности довериться безумию».