Новый процессор Apple M4 в iPad Pro — в 2 раза быстрее M2, в 4 раза быстрее графика, производительность ИИ 38 TOPS

Процессор Apple M4 представлен в новом планшете iPad Pro с OLED-экраном. Чип изготовлен по 3 нм техпроцессу и состоит из 4 производительных и 6 энергоэффективных ядер. По словам Apple, он в два раза мощнее процессора M2 в предыдущем iPad Pro. 10-ядерный графический процессор M4 также поддерживает динамическое кэширование, затенение сетки и трассировку лучей, а также новый механизм отображения с в четыре раза более быстрой визуализацией.

Во время презентации Apple уделила значительное внимание возможностям M4 в обработке искусственного интеллекта. По словам компании, новый нейронный чип обеспечивает в операциях с ИИ мощность 38 TOPS. Он в 60 раз быстрее NPU в процессоре A11 2017 года, но это все еще меньше задекларированных 45 TOPS у Snapdragon X Elite. Однако Apple все еще утверждает, что M4 может обеспечить такую же производительность, как и новейшие чипы для ПК только за четверть их потребления энергии.

Apple не упомянула о количестве ядер Neural Engine в M4. Чипы серии M (за исключением M1 и M2 Ultra) имели одинаковое количество — 16 ядер NPU с момента дебюта, но количество TOPS постепенно увеличивалось с каждым поколением, нейронный блок работал лучше.

Презентация процессора M4 состоялась менее чем за две недели до того, как Microsoft проведет специальное мероприятие Windows и Surface (в Сиэтле, 20 мая), где ожидается официальный запуск нового аппаратного обеспечения на базе Arm. Microsoft также уверена, что Windows on Arm наконец-то сможет победить ноутбуки MacBook Air с M3 от Apple как по производительности, так и по ускорению искусственного интеллекта.

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Источники: Apple, The Verge

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