IT-бизнес Новости 08.05.2024 в 11:49 comment views icon
Статья с  

«Хакнут» систему — боссам «срежут» бонусы: Microsoft совершенствует программу кибербезопасности

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg

Ігор Шелудченко

Автор новостей

Корпорация Microsoft в свете последних событий решила привязать зарплаты руководителей к функционированию систем безопасности: если компанию хакнут, то боссам «срежут» бонусы.

Такие решения Microsoft приняла после серии резонансных атак — китайской Storm-0558 и российской Midnight Blizzard, сообщает ArsTechnica.

Storm-0558 в середине 2023 года взломала Microsoft Azure и более месяца собирала данные. А совсем недавно, в январе, прокремлевские хакеры Midnight Blizzard смогли «скомпрометировать устаревшую непроизводственную тестовую учетную запись» и получили доступ к системам на два месяца.

Безопасность превыше всего

Инициативу Secure Future Initiative (SFI) запустили еще в ноябре прошлого года. Теперь же ее расширят, добавив туда и положение о компенсациях для боссов.

«Мы делаем безопасность нашим главным приоритетом в Microsoft. Более всего… …Часть вознаграждения высшего руководства компании будет зависеть от выполнения наших планов безопасности», — написал вице-президент по безопасности Microsoft Чарли Белл у себя в блоге.

Microsoft манифестирует три принципа безопасности:

Онлайн-інтенсив "Як створити рекомендаційну модель за 2 дні" від robot_dreams.
Ви пройдете етапи вибору, навчання, оцінки рекомендаційної моделі для електронної бібліотеки та отримаєте індивідуальний фідбек від лекторки.
Приєднатись до інтенсиву
  • «secure by design»;
  • «secure by default»;
  • «secure operations».

Также компания заявляет, что планирует защитить 100% учетных записей пользователей:

  • с помощью «безопасной, устойчивой к фишингу многофакторной аутентификации»;
  • улучшить сетевой мониторинг;
  • сохранить все системные журналы безопасности.

Таким образом, зарплаты руководителей частично будет зависеть от того, «придерживается ли компания планов по безопасности».

На днях опубликовали внутреннюю записку CEO Microsoft, в которой сказано, что улучшение безопасности должно быть более приоритетным, чем добавление новых функций

Тут надо вспомнить, что совсем недавно Microsoft добавил своего ИИ-помощника Copilot в автозапуск Windows 11. Девелоперы и эксперты назвали эти изменения отвратительными, поскольку это «напоминает поведение какого-то надоедливого приложения сторонних разработчиков».


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить