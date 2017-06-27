Энергетические компании Украины подверглись массированной атаке вируса-шифровальщика – аналога WannaCry, НБУ предупредил банки об опасности
Сети «Укрэнерго» и ДТЭК, крупнейших энергетических компаний Украины, оказались заражены новой формой вируса-шифровальщика, напоминающего WannaCry. Об этом рассказал источник внутри одной из компаний, непосредственно столкнувшийся с атакой вируса, сообщает tjournal.
По словам источника, днём 27 июня его компьютер на работе перезагрузился, после чего система якобы начала проверку жёсткого диска. После этого он увидел, что аналогичное происходит на всех компьютерах в офисе:
«Я понял, что идёт атака, вырубил свой компьютер, а когда включил, была уже красная надпись про биткоин и деньги».
В сообщении, появившемся на экране компьютеров (везде одинаковом), говорится, что файлы на жёстком диске зашифрованы, а для их расшифровки требуется отправить 300 долларов на адрес Bitcoin-кошелька. На момент написания материала этот кошелёк был пуст.
В компании распорядились отключить все компьютеры до конца дня. По данным источника, атака также затронула ДТЭК, в которых входит «Киевэнерго»: там якобы распорядились выключить сеть, чтобы остановить заражение. В пресс-службе компании подтвердили факт атаки. На момент подготовки материала сайт ДТЭК был недоступным, некоторые сервисы сайта «Киевоблэнерго» не работали.
Источник утверждает, что главный офис «Укрэнерго» тоже успел выключить сеть и избежать заражения, однако его подразделения полностью заражены. Подразделения «Укргидроэнерго», например, Киевские ГЭС и ГАЭС, не затронуты, говорит источник.
Нацбанк Украины также предупредил банки и другие компании финансового сектора о проводимой атаке: «В результате таких кибератак эти банки испытывают сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций».
С утра наблюдаются сбои в работе «Ощадбанка», но в банке опровергли сообщения о хакерской атаке и сообщают о проведении регламентных работ из-за которых сотрудникам и клиентам банка недоступны отдельные функции, передает «Экономическая правда». В банке сообщили, что регламентные работы будут продолжаться «несколько часов».
Источник: tjournal
- «Укрэнерго» — государственная компания, подконтрольная министерству топлива Украины. ДТЭК — частная компания, основанная бизнесменом Ринатом Ахметовым. Обе являются крупнейшими поставщиками электроэнергии в электросети страны.
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- Вирус-вымогатель под названием WannaCry стал активно распространяться по всему миру 12 мая 2017 года. Сперва он поразил сеть учреждений здравоохранения Великобритании, а затем перекинулся на организации в других странах, включая Украину.
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- Вирус блокирует доступ к файлам на компьютере, шифрует их и требует выкуп в размере $300 в биткоинах за их расшифровку.
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- Согласно подсчётам на конец мая 2017 года, вирус-вымогатель WannaCry нанес ущерб более чем на $1 млрд и принёс создателям доход в сумме $116,5 тыс.