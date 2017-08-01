Эван Блэсс опубликовал официальные изображения Samsung Galaxy Note 8 со сдвоенной основной камерой и расположенным вплотную к ней дактилоскопом

Официально смартфон Samsung Galaxy Note 8, о котором нам уже кое-что известно по предыдущим утечкам и из официальных заявлений производителя, представят только 23 августа. Но чтобы узнать, как же будет выглядеть грядущая новинка южнокорейского гиганта не обязательно ждать еще три недели (разве что хотите сохранить хоть какую-то интригу), новые изображения позволяют оценить дизайн аппарата прямо сейчас. Причем в данном случае речь не о картинках весьма посредственного качества и фанатских фантазиях на тему того, как может выглядеть Galaxy Note 8. Судя по всему, это первые официальные изображения Samsung Galaxy Note 8, а то, что опубликовал их известный инсайдер Эван Блэсс (@evleaks) развеивает любые оставшиеся сомнения касательно их подлинности.

Отметим, что изначально Эван Блэсс выложил первое изображение Galaxy Note 8 в цвете Midnight Black, демонстрирующее только лицевую панель устройства, но спустя несколько часов опубликовал еще одно, дополнив его известной пословицей «Если мед, так еще и ложкой». Второе изображение демонстрирует еще не представленный смартфон Galaxy Note 8 со всех сторон. Также на нем можно увидеть электронное перо S-Pen, которое будет входить в комплект поставки смартфона.

Ранее мы узнали, что палитра Samsung Galaxy Note 8 будет представлена как минимум тремя цветами, включая новый вариант Deep Blue. Но спереди все они будут выглядеть одинаково. Новые изображения подтверждают, что Samsung Galaxy Note 8 получит дизайн Samsung Galaxy S8 и экран Infinity Display с тонкими рамками и соотношением сторон 18,5:9. Разве что в случае Galaxy Note 8 нижняя и верхняя рамки могут быть еще тоньше, а дисплей и углы имею немного иной изгиб в стиле предшественников. Расположение фронтальной камеры, датчика приближения и сканера радужной оболочки глаза в верхней рамке идентично таковому у Galaxy S8.

Справа расположена кнопка включения устройства, слева находятся кнопки регулировки громкости и клавиша запуска голосового помощника Bixby, позаимствованная у модели Galaxy S8. Иными словами, аналогичное и расположение кнопок управления.

На задней панели можно увидеть блок с горизонтально ориентированным модулем двойной камеры и двухсекционной разноцветной светодиодной вспышкой.

Изображения также подтверждают расположение сканера отпечатков пальцев – у Samsung Galaxy Note 8 он будет находиться там же, где у Samsung Galaxy S8, то есть, на задней панели справа от модуля камеры. Журналисты многих профильных изданий критиковали Samsung, называя расположение дактилоскопа у Galaxy S8 крайне неудобным (слишком высоко) и жаловались, что часто вместо сканера палец попадал на окошко камеры. Но, похоже, технология, позволяющая встраивать оптический дактилоскопический датчик под поверхность дисплея, пока не готова для применения в серийном продукте.

Источник: @evleaks