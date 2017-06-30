Facebook провела второй тестовый полёт и успешную посадку дрона на солнечных батареях Aquila

Уже несколько лет компания Facebook занимается разработкой БПЛА Aquila, предназначенного для обеспечения интернет-доступа в труднодоступных регионах.

В прошлом году состоялся первый испытательный полёт Aquila, тогда дрон пробыл в воздухе 96 минут и разбился при совершении посадки. Проведённое расследование установило, что автономный дрон на солнечных батареях упал из-за ветреной погоды. Второй полёт был осуществлён 22 мая 2017 года. В этот раз длительность полёта составила 1 час 46 минут, а посадка завершилась успешно.

В Facebook отмечают, что при разработке второй версии дрона были учтены сведения, полученные во время первого неудачного полёта. Команда добавила новые аэродинамические элементы на крылья, что позволило повысить эффективность торможения и уменьшить подъёмную силу при посадке. Также БПЛА получил множество новых сенсоров для сбора данных во время полёта, модифицированное ПО автопилота, новые радиостанции, более гладкую полировку и горизонтальный пропеллер, который помогает дрону остановиться во время посадки.

Майский тестовый полёт прошёл нормально. БПЛА совершил подъём, примерно, в 2 раза быстрее, чем во время первого тестового полёта. У аппарата нет шасси, посадка осуществляется на кевларовые подушки, закреплённые под моторными отсеками. Aquila приземлился на гравийную площадку круглой формы диаметром 500 футов (около 152 метров).

В Facebook отмечают, что второй полёт проводился с целью сбора данных. Полученные сведения будут использованы для дальнейшего улучшения аэродинамической модели, что позволит повысить точность прогнозирования использования энергии и, соответственно, оптимизировать размеры батарей и солнечных панелей.

Источник: Engadget