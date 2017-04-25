Гарри Харт жив! Вышел первый трейлер продолжения шпионского боевика Kingsman

После короткого тизера, опубликованного в сети на прошлой неделе, киностудия 20th Century Fox опубликовала первый полноценный трейлер продолжения хитового комедийного боевика «Kingsman: Секретная служба» про частное разведывательное управление в Британии. Вторая часть получила название «Kingsman: Золотое кольцо» / Kingsman: The Golden Circle.

В двухминутном ролике раскрывают некоторые сюжетные подробности картины. В нем нам показывают молодого агента секретной службы Эггзи Анвина (Тэрон Эджертон), который сначала стоит у разрушенной после взрыва штаб-квартиры, затем встречает своего коллегу из американской разведки «Statesman», а в конечном итоге узнает, что его наставник Гарри Хартом (Колин Фёрт), которого он считал мертвым, на самом деле жив.

Действие сиквела, преимущественно, будет развиваться на территории США и покажет местное подразделение секретных агентов из службы «Statesmen». Как видно из трейлера, нас ждут взрывы, погони, спецэффекты и масса фантастических вещиц из шпионского мира.

Помимо Тэрона Эджертона и Колина Фёрта в комедийном боевике снялись Ченнинг Татум, Джулианна Мур, Джефф Бриджес, Холли Берри и Марк Стронг.

Мировая премьера «Kingsman: Золотое кольцо» / Kingsman: The Golden Circle запланирована на 22 сентября 2017 года. В Украине фильм стартует на неделю позже — 28 сентября.

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Источник: The Verge