Гибкий смартфон Samsung не выйдет раньше 2019 года

Те, кто с большим нетерпением ждет смартфона со сгибающимся дисплеем Samsung Galaxy X, слухи о котором ходят уже не первый год, должны подождать еще, как минимум, два года. Эта неутешительная новость исходит от главного инженера Samsung Display Кима Тхэ-уна.

Дело в том, что сейчас приоритетными для производителя являются безрамочные дисплеи. В рамках мероприятия Display TechSalon заявил, что последние сейчас пользуются большим спросом, что дает компании дополнительное время на усовершенствование технологии гибких дисплеев. Нынешние планы южнокорейского гиганты предполагают выпуск коммерческих гибких смартфонов в 2019 году, хотя первоначально планировалась сделать это намного раньше – 2015 или 2016 году.

В прошлом году Bloomberg сообщал, что Samsung планирует выпустить два смартфона со сгибаемыми дисплеями в 2017 году, но Samsung явно продолжает совершенствовать технологию, параллельно окупая свои инвестиции в безрамочные дисплеи.

Впервые Samsung показала прототип смартфона с загнутым дисплеем в 2013 году на выставке CES и лишь спустя год разработка увидела свет в коммерческом продукте – смартфоне Samsung Galaxy Edge. И хотя мы пока не видели прототип полноценного гибкого смартфона от Samsung, была масса патентов с иллюстрациями, а также демонстрации гибких дисплеев от конкурентов. Аналитики считают, что Samsung, вероятнее всего, представит складной смартфон сразу, как только интерес покупателей к безрамочным дисплеям начнет угасать.

Источник: The Verge