Глава аэропорта Борисполь предлагает использовать для Ryanair и других лоукостеров аэродром Гостомель, а на базе Борисполя развивать международный хаб

Прошло больше месяца с тех пор, как крупнейший лоукостер Европы Ryanair объявил о выходе на украинский рынок авиаперевозок. При этом в день анонса возникла небольшая путаница, связанная с киевским аэропортом, в котором будут обслуживаться рейсы авиакомпании — одни источники называли Жуляны, другие — Борисполь, но на самом деле оба варианта могут оказаться неправильными, так как появился третий вариант — Гостомель.

Самое интересное, что этот вариант предложил генеральный директор Международного аэропорта Борисполь Павел Рябикин, который ранее уже рассказывал о долгих переговорах с Ryanair и о том, что подписание договора на обслуживание пока так и не состоялось. В частности, в рамках инфраструктурного форума в Киеве он рассказал, что одновременное привлечение бюджетных перевозчиков и развитие хаба в аэропорту Борисполь ведет к внутреннему конфликту в операционной деятельности аэропорта.

«Не так давно была представлена транспортная стратегия Украины, в которой впервые за долгие годы приоритеты для аэропорта были сформулированы не на развитие хаба, а на привлечение дешевых авиаперевозчиков. Это очень существенный вызов, который стоит перед нами. Аэропорту Борисполь было бы легче обслуживать лоукост-перевозчиков на базе аэропорта в Гостомеле, а хаб развивать в Борисполе, нежели пытаться совместить хабовую стратегию и стратегию привлечения лоукост-перевозчиков в одном аэропорту», — объяснил Павел Рябикин.

Напомним, что 15 марта 2017 года на пресс-конференции в Киеве коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвид О ‘Брайан объявил официальные планы лоукост-перевозчика в Украине. При этом изначально авиакомпания Ryanair вела переговоры с аэропортом Киев (Жуляны), но не смогла договориться об условиях, поэтому в последний момент переключилась на «Борисполь».

Отметим, что международный аэропорт Борисполь обеспечивает более 68% пассажирских авиаперевозок Украины и является единственным аэропортом в стране, в котором обслуживаются дальнемагистральные рейсы. Из данного аэропорта осуществляют регулярное сообщение свыше 50 авиакомпаний более чем на 100 маршрутах по всему миру.

Международный аэропорт «Антонов» (до начала 2000-х годов он назывался «Гостомель») расположен в 25 км северо-западнее Киева, в 2 км от Гостомеля. На данный момент аэродром используется как гражданской авиакомпанией «Авиалинии Антонова», так и для летных испытаний самолётов, выпускаемых и ремонтируемых АНТК им. Антонова. Здесь же базируются самые крупные в мире транспортные самолеты Ан-225 и АН-124-100, принадлежащие авиакомпании Antonov Airlines.

Источник: ЛІГА.net