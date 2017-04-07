Google добавил фактчек в новостной агрегатор и поисковик

Следуя примеру Facebook, компания Google призвала организации, занимающиеся фактчекингом, помочь ей в борьбе с распространением ложных новостей.

Начиная с сегодняшнего дня, Google начнет отображать в поисковой выдаче по всему миру дополнительные сведения от сторонних сервисов фактчекинга вроде PolitiFact и Snopes. Это должно помочь пользователям быстрее сориентироваться и понять, насколько правдивой является статья или новость, связанная с конкретным запросом.

Интересно, что сама Google заниматься проверкой информации не намерена, тогда как все претензии, связанные с фактчекингом, предлагают направлять напрямую тем, кто проводил оценку фактов и мнений.

Соответствующую пометку fact check получат статьи от изданий, авторизованных Google. Для этого издания должны использовать специальную разметку ClaimReview, разработанную schema.org, или виджет Share the Facts. Также говорится, что они должны быть «алгоритмически определены как авторитетное издание».

В случае обнаружения обмана со стороны издания, компания оставляет за собой право либо проигнорировать метку, либо вовсе удалить сайт из списка источников Google News.

Статьи будут появляться в выдаче не для всех запросов и новостных сюжетов. Кроме того, в Google отмечают, что иногда позиции фактчекеров могут различаться.

«И хотя в выдаче могут оказаться представлены отличающиеся выводы, мы считаем, что это поможет людям понять, насколько бесспорно то или иное утверждение, и понять, в чем источники соглашаются друг с другом», — заявили в компании.

Источник: The Verge и meduza