Google добавила персонализированную ленту контента в своё мобильное приложение

Компания Google добавила в своё одноимённое мобильное приложение ленту персонализированного контента для пользователя. Она включает новости, статьи, результаты спортивных событий, видео, музыку и другую информацию в соответствии с интересами пользователя.

Подборка контента для размещения в ленте приложения Google осуществляется на основании истории поисковых запросов пользователя и самостоятельно выбранных тем. Теперь при осуществлении поиска в приложении в результатах поисковой выдачи будет появляться кнопка «Follow». Нажав на неё, пользователь покажет свою заинтересованность в данной теме, и в дальнейшем соответствующие материалы будут автоматически добавляться в его ленту. Причём, для наиболее полного раскрытия темы она может освещаться с различных точек зрения на основании подборки материалов из различных источников.

Благодаря использованию технологии машинного обучения подборка контента является индивидуальной для каждого пользователя. Тестирование данной функции было запущено в декабре прошлого года, и за прошедшее время разработчики смогли существенно улучшить работу алгоритмов подбора контента. В итоге, чем больше пользователь работает с Google, тем более точно алгоритмы подбирают интересный контент для него.

Таким образом, приложение Google становится не только инструментом для поиска информации, но и способом оперативного получения наиболее интересных сведений. В связи с этими изменениями Google отказывается от бренда Google Now, а те обновления, которые использовались в нём, переходят на дополнительную вкладку «Обновления» в приложении Google. Основное пространство под панелью поиска в приложении теперь содержит подборку карточек с персонализированными сведениями.

Пользователь имеет возможность гибко настраивать публикации в ленте. Для этого нужно кликнуть по трём точкам в верхней части каждой карточки. Здесь можно управлять подпиской на тему интереса (отказаться от подписки на тему или от конкретного источника) или поделиться записью в социальных сетях. Пока что нельзя подписаться на конкретный источник материалов, но в будущем Google планирует реализовать такую функцию.

Лента внедрена в новой версии приложения Google. Она уже начала разворачиваться на устройствах пользователей в США, но полноценное внедрение по всему миру может потребовать несколько недель. Новые функциональные возможности предлагаются в версиях для платформ Android и iOS.

Источник: The Verge, Google