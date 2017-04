Google приписывают намерение встроить функцию блокирования «неприемлемой» рекламы в браузер Chrome

По данным The Wall Street Journal, компания Google намерена внедрить в свой браузер Chrome функцию блокировки рекламы. Предполагается, что новая опция позволит отключить отображение всей «неприемлемой» рекламы, которая признана таковой отраслевой группой Coalition for Better Ads.

К «неприемлемой» рекламе относятся всплывающие окна, видеоролики с автовоспроизведением и так называемые «предварительные объявления», которые часто отображаются в полноэкранном режиме и показываются ещё до того, как выводится содержимое страницы сайта.

Пока что внутри компании продолжается обсуждение того, как будет работать функция блокирования рекламы. Один из вариантов предполагает, что на сайте будет блокироваться отображение всей рекламы, если на нём будет обнаружен хотя бы один вид недозволенных объявлений. Таким образом владельцев сайтов будут стимулировать придерживаться общепринятых стандартов показа рекламы. Другой вариант предусматривает блокирование только «неприемлемых» объявлений.

Пока что не уточняется, какой из рассматриваемых вариантов Google выберет в качестве рабочего. Сама компания пока не комментирует эту информацию.

Источник: The Verge