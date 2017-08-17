Google тестирует ПО Search Lite для слаборазвитых регионов с медленным интернетом

Компания Google приступила к тестированию приложения Search Lite, которое предназначено для применения в регионах с плохими условиями доступа в интернет. Пока что оно доступно лишь в магазине Play Store в Индонезии.

Функциональные возможности приложения Search Lite во многом схожи с возможностями обычного кроссплатформенного приложения. Так, пользователи могут вводит поисковые запросы с клавиатуры или голосом. Предусмотрены возможности перевода, доступа к разделу Google News, отображения локальной информации (прогноз погоды и др.). Отличия заметны в дизайне. В обычном приложении под строкой ввода располагаются материалы с графическими элементами и анимацией. В то же время в Search Lite информация представлена в виде решётки иконок, сходной с домашним экраном смартфона с ярлыками приложений.

Также существенно отличается внутренняя работа приложений, в частности – использование данных. В процессе работы Search Lite потребляет небольшой объём трафика и довольствуется небольшой пропускной способностью сети.

Источник: The Verge