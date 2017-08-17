Google тестирует ПО Search Lite для слаборазвитых регионов с медленным интернетом
Компания Google приступила к тестированию приложения Search Lite, которое предназначено для применения в регионах с плохими условиями доступа в интернет. Пока что оно доступно лишь в магазине Play Store в Индонезии.
Функциональные возможности приложения Search Lite во многом схожи с возможностями обычного кроссплатформенного приложения. Так, пользователи могут вводит поисковые запросы с клавиатуры или голосом. Предусмотрены возможности перевода, доступа к разделу Google News, отображения локальной информации (прогноз погоды и др.). Отличия заметны в дизайне. В обычном приложении под строкой ввода располагаются материалы с графическими элементами и анимацией. В то же время в Search Lite информация представлена в виде решётки иконок, сходной с домашним экраном смартфона с ярлыками приложений.
Также существенно отличается внутренняя работа приложений, в частности – использование данных. В процессе работы Search Lite потребляет небольшой объём трафика и довольствуется небольшой пропускной способностью сети.
Источник: The Verge
- Это не первая попытка Google выпустить облегчённую версию приложения для стран со слабо развитым интернетом. В прошлом году в Индии было запущено приложение YouTube Go, предназначенное для регионов с ограниченным интернет-доступом.
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- Во время минувшей конференции Google I/O 2017 компания Google рассказала об инициативе по выпуску облегчённой версии операционной системы Android Go для бюджетных смартфонов.