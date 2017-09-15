Госэнергоэффективности: 25% энергии из возобновляемых источников к 2035 году — новая цель Украины в соответствии с Энергетической стратегией

Одобренная правительством «Энергетическая стратегия Украины до 2035 года» предусматривает ускорение темпов развития возобновляемой энергетики как одной из составляющих достижения энергетической независимости страны. Об этом заявил Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук во время круглого стола «Новая энергетическая стратегия Украины: Инвестиционные возможности и вызовы», проведенного Комитетом ВРУ по вопросам ТЭК и Минэнергоугля.

«Новая цель Украины — достичь 25% энергии из возобновляемых источников в общем первичном поставке энергии до 2035 года. Быстрые темпы развития возобновляемой энергетики в мире, постепенное уменьшение стоимости проектов в этой сфере дают основания полагать, что мы сможем достичь поставленной цели. Более того, принятые за последние три года законы стимулировали внедрение «зеленых» проектов в Украине, что свидетельствует, что мы уже на правильном пути к цели», — сообщил Сергей Савчук.

Как пояснил председатель Госэнергоэффективности, еще до принятия новой стратегии Украина ставила цель получить в 2020 году 11% «зеленой» энергии в конечном энергопотреблении страны. Это требует немалых инвестиций (порядка 12 млрд евро), поэтому все принятые законодательные изменения направлены на создание благоприятных условий для работы инвесторов и бизнеса.

Среди ключевых реформ — совершенствование и привязка к курсу евро «зеленых» тарифов на «чистую» электроэнергию, внедрение стимулирующего тарифа на тепло «не из газа». Также предусмотрено законодательством возможность заключать долгосрочные договоры купли-продажи электроэнергии по «зеленому» тарифу до 2030 года.

«В ближайшей перспективе ожидаем принятия еще одного важного, разработанного совместно с Госэнергоэффективности законопроекта №6081, который облегчит производителям «зеленой» электроэнергии доступ к сетям. Проектом закона планируется ограничить срок действия технических условий на присоединение к сетям на срок до 3 лет. Это позволит решить так называемую проблему «бессрочного бронирования мощностей», ускорить строительство объектов и избежать спекуляций с выданным техническим условиям», — подчеркнул С.Савчук и призвал присутствующих народных депутатов Украины проголосовать за законопроект.

Кроме законодательных изменений, Госэнергоэффективности работает над инструментами привлечения инвесторов в Украине. Один из них — это созданная при поддержке Правительства Германии Интерактивная карта UA MAP, благодаря которой инвестор из любой страны мира может ознакомиться с действующими и потенциальными проектами в Украине. На данный момент на карте можно найти порядка 40 бизнес-предложений на сумму около 700 млн евро.

Отметим, что в обсуждении задач, предусмотренных «Энергетической стратегией Украины на период до 2035 года», приняли участие представители Делегации ЕС в Украине, USAID, Секретариата Энергетического Сообщества, ЕБРР, посольств Норвегии, США, Венгрии, Чехии, Франции, Германии, Японии, Канады, НАК «Нафтогаз Украины», ПАО «Укргаздобыча», НАЭК «Энергоатом», НЭК «Укрэнерго».

Источник: Госэнергоэффективности