Грузовик Tesla Semi представят 26 октября

Как известно, Tesla занимается разработкой собственного электрического грузовика, которым Илон Маск дразнит общественность с лета прошлого года. В апреле Маск впервые показал, как будет выглядеть следующее транспортное средство Tesla. А вчера руководитель Tesla наконец-то назвал точную дату презентации Tesla Semi (так пока называют грузовик), который должен отличаться возможностями автономного движения и иметь запас хода до 500 км.

Tesla Semi truck unveil & test ride tentatively scheduled for Oct 26th in Hawthorne. Worth seeing this beast in person. It's unreal. — Elon Musk (@elonmusk) September 13, 2017

Итак, презентация грузовика Tesla состоится 26 октября на заводе компании в калифорнийском городке Хоторн. Об этом Илон Маск сообщил привычным способом – через Twitter.

Увы, никаких технических подробностей или изображения долгожданной новинки глава Tesla не привел, отметив лишь, что «этого зверя стоит увидеть своими глазами и что он невообразим». Также Маск отметил, что в рамках мероприятия также пройдут тестовые заезды.

Изначально Маск обещал показать грузовик Tesla в сентябре и во время подведения итогов работы во втором квартале 2017 финансового года заверял, что все идет по графику. Вероятно, это должно было стать залогом хорошего настроения инвесторов до начала продаж Model 3 и, похоже, этот небольшой сдвиг является приемлемым для компании.

Грузовик Tesla Semi вполне может изменить индустрию грузовых перевозок, особенно с учетом возможностей автономного передвижения. И для компании Маска он является не менее важным, нежели предназначенный для широкой аудитории электромобиль Model 3. Кто знает, возможно, его вклад в развитие бизнеса Tesla окажется даже еще большим. Все будет зависеть от того, что покажет Tesla в конце следующего месяца.