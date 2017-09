Грузовик Tesla Semi представят 26 октября

Как известно, Tesla занимается разработкой собственного электрического грузовика, которым Илон Маск дразнит общественность с лета прошлого года. В апреле Маск впервые показал, как будет выглядеть следующее транспортное средство Tesla. А вчера руководитель Tesla наконец-то назвал точную дату презентации Tesla Semi (так пока называют грузовик), который должен отличаться возможностями автономного движения и иметь запас хода до 500 км.

Tesla Semi truck unveil & test ride tentatively scheduled for Oct 26th in Hawthorne. Worth seeing this beast in person. It's unreal.

— Elon Musk (@elonmusk) September 13, 2017