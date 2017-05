ОБНОВЛЕНО! Хакеры атаковали компьютеры ряда британских больниц и требуют выкуп. Пострадали компании и организации и в других странах, включая Украину

В нескольких регионах Великобритании в больницах, действующих под эгидой Национальной службы здравоохранения, 12 мая произошел технический сбой. Предположительно, он вызван хакерской атакой.

В ряде медицинских учреждений перестали работать телефоны и компьютеры. BBC пишет, что врачи «вернулись к ручке и бумаге». Некоторые больницы ограничили прием пациентов, проблемы которых не требуют срочного решения.

Как пишет The Guardian со ссылкой на сотрудника NHS, на зараженных устройствах появляется сообщение с требованием выкупа для возобновления работы. В самой службе также заявили, что в атаке задействован вирус, требующий выкуп, передает The Telegraph. Судя по снимку, данные на компьютерах были зашифрованы.

О сбое сообщили как минимум 16 учреждений, расположенных в Лондоне, Ноттингеме, Камбрии и Хартфордшире.

ОБНОВЛЕНО: Выяснилось, хакерская атака оказалась более масштабной, чем сообщалось изначально. Помимо британских больниц жертвами хакеров стали ряд компаний и учреждений и в других странах. После Великобритании первыми об атаке начали сообщать из Испании. Как сообщает Financial Times, компьютеры сотрудников телефонных компаний страны на Windows оказались заблокированы. За возврат доступа хакеры требуют по $300 долларов в биткоинах. Сообщается, что атаке подверглись несколько телефонных компаний в Испании и Португалии. Они предупредили клиентов о том, что вирус распространяется по сети и порекомендовали не открывать никаких присланных файлов.

В российских социальных сетях и на форумах пользователи различных компаний утверждают, что вирус атаковал и их. Говорится, что атаке также подверглась компьютерная сеть МВД. Источники в ведомстве подтвердили факт заражения компьютеров. Сайт МВД работает, но на нём появилось предупреждение о возможных сбоях из-за технических работ. Источники «Газеты.Ру» рассказали, что атаке подверглись и компьютеры Следственного комитета. В сообществах во «ВКонтакте» сообщают, что заражению подверглись компьютеры сотрудников компании «Связной». Источники TJ в компании рассказали, что им разосланы предупреждения о киберугрозе. Атаку подтвердил и мобильный оператор «МегаФон».

BBC со ссылкой на свои источники сообщает, что хакерская атака затронула весь мир. Эксперт по кибербезопасности компании Avast сообщил, что обнаружил 36 тыс. заражённых компьютеров, в том числе в Украине. Причём, лидерами по количеству зараженных компьютеров стали Россия, Украина и Тайвань.

36,000 detections of #WannaCry (aka #WanaCypt0r aka #WCry) #ransomware so far. Russia, Ukraine, and Taiwan leading. This is huge. pic.twitter.com/EaZcaxPta4

— Jakub Kroustek (@JakubKroustek) 12 мая 2017 г.