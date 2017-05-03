HP и Acer анонсировали более доступные версии ноутбуков с Windows 10 S по цене $299

Сразу же после анонса новой операционной системы Windows 10 S компании HP и Acer сообщили о выпуске собственных ноутбуков с этой ОС. Фактически, они намерены выпустить более дешевые версии существующих устройств. Стоимость новинок в обоих случаях заявлена на уровне $299.

Ноутбук HP ProBook x360 Education Edition содержит 11,6-дюймовый дисплей с разрешением 1366×768 точек и процессор Intel Celeron. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, а ёмкость встроенного твердотельного накопителя – 64 ГБ. Модель HP ProBook x360 с обычной версией Windows 10 предлагается по цене от $329.

В то же время Acer заявила о выпуске трансформируемого ноутбука TravelMate Spin B1 Convertible. В данном случае конфигурация система аналогична той, которую предлагает HP (процессор Intel Celeron, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти), но предлагается более интересный дисплей. В данном случае используется сенсорная 11,6-дюймовая панель с Full HD разрешением, а в комплект поставки включается стилус. Существующая на рынке версия с обычной Windows 10 продаётся по цене $399,99.

Источник: The Verge