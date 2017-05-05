Игровая мышь Corsair Glaive RGB выделяется настраиваемой подсветкой и съёмной накладкой для большого пальца

Модельный ряд устройств компьютерной периферии компании Corsair пополнился новой игровой мышью под названием Glaive RGB. Как видно из названия, новинка оснащена системой подсветки, которую пользователь может настроить по собственному вкусу.

Игровая мышь Corsair Glaive RGB оптический сенсор с разрешением 16 тыс. точек на дюйм (доступна возможность изменения разрешения в диапазоне от 100 до 16 тыс.) и шесть программируемых кнопок. Благодаря встроенной памяти настройки можно хранить прямо в самом устройстве, не устанавливая программное обеспечение Corsair на каждый компьютер.

Особенностью конструкции данной модели является съёмная накладка для большого пальца. В комплект поставки включается три накладки различных форм, что позволит подобрать наиболее удобный вариант дизайна мыши. Новинка имеет размеры 125,8×91,5×44,6 мм и массу 122 г (без кабеля). Устройство оснащено кабелем длиной 1,8 метра.

Новая игровая мышь Corsair Glaive RGB уже поступила в продажу по цене $69,99.

Источник: The Verge