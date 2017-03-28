IHS Technology: Apple запустила в производство ограниченную партию новых 10,5-дюймовых iPad Pro в преддверии апрельского анонса

Прошлая утечка о новых моделях планшетов iPad оказалась верной в части, предсказывающей «тихий» анонс без отдельного мероприятия для прессы, но ошибочной в плане количества новинок. Напомним, что «предсказатели» планировали увидеть три-четыре новых модели из линейки Pro, а получили только один бюджетный 9,7-дюймовый iPad, заменивший модель iPad Air. Впрочем, даже такой результат сродни победе, так что инсайдеры не унывают и радуют нас новыми прогнозами — в этот раз о совершенно новой 10,5-дюймовой модели iPad.

В частности, глава подразделения планшетов и ноутбуков консалтинговой компании IHS Technology Рода Александер (Rhoda Alexander) сообщила, что контрактные производители компании Apple уже приступили к сборке ограниченной партии нового 10,5-дюймового планшета iPad Pro. По ее данным это сделано для того, чтобы Apple успела представить новинку в апреле текущего года, при этом точная дата мероприятия пока не определена.

В свою очередь тайваньское издание DigiTimes считает, что Apple приурочит анонс абсолютно нового планшета к торжественному открытию своей новой штаб-квартиры Apple Park, которое должно произойти в апреле. При этом компания может не успеть подготовиться к глобальному старту продаж новинки и запустит их только в США, постепенно расширяя регионы присутствия нового 10,5-дюймового планшета iPad Pro.

По-новому теперь интерпретируют и данные маркетинговой компании Fiksu о четырех новых моделях iPad, проходящих тестирование в окрестностях Сан-Франциско и Купертино. Если раньше речь шла о двух 9,7″ и 12,9″ моделях iPad Pro в Wi-Fi и LTE-версиях, то теперь предполагается, что это будут новая 10,5″ и обновленная 12,9″ версия планшета iPad Pro в Wi-Fi и LTE-версиях.

Источник: PhoneArena