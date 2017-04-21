Илон Маск планирует создать полноценные нейроинтерфейсы для связи мозга с компьютером за 8-10 лет, а продукты для медицины – за четыре

В недавнем интервью сайту Wait But Why глава компаний Tesla Motors и SpaceX Илон Маск сообщил некоторые новые и весьма интересные подробности касательно новоиспеченного предприятия Neuralink, разрабатывающего технологии для подключения человеческого мозга к компьютеру.

В ближайшие четыре года Neuralink намерена вывести на рынок медицинский продукт, нацеленный на людей с серьезными травмами головного мозга, полученными вследствие инсульта, онкологии и т.д.

«Если бы мне пришлось поделиться с вами концепцией, то это, по сути, была бы консенсуальная телепатия», – цитирует слова Маска из интервью источник.

На одной из технологических конференций в прошлом году Маск заявил, развитие направлений искусственного интеллекта и машинного обучения приведет к появлению высокотехнологичных и разумных машин, ужиться с которыми люди смогут только, вживив себе в мозг специальные «нейроинтерфейсы».

«В голове постоянно крутится куча понятий, которые ваш мозг вынужден сжимать, адаптируя до невероятно медленных каналов передачи данных, именуемых речью или машинописью», – отметил Маск в недавнем интервью. «Имея два интерфейса для подключения к мозгу, можно фактически наладить прямой канал для несжатого концептуального взаимодействия с другим человеком», – продолжил рассуждать Маск.

По его оценкам, необходимые для достижения этой фантастической цели нейрокомпьютерные интерфейсы для полностью здоровых людей будут созданы в ближайшие 8-10 лет. В данном случае все будет зависеть от результатов первых испытаний, к которым планируется привлечь людей с ограниченными физическими возможностями, а также от благосклонности и расторопности регуляторов.

Источник: Reuters