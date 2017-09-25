Intel представила настольные процессоры Core восьмого поколения с увеличенным числом ядер

Вслед за мобильными собратьями компания Intel представила и настольные процессоры Core, относящиеся к восьмому поколению. Для ясности, в данном случае речь о 14-нанометровых CPU с той же архитектурой, что используется в семействах Kaby Lake и Skylake. То есть, это уже четвертое поколение процессоров Intel Core, созданное по 14-нанометровому техпроцессу.

По сравнению с предшественниками получили несколько улучшений. Но главным же отличием, как и в случае с мобильными аналогами, является увеличенное количество физических ядер. Так, среди новых настольных процессоров Intel первой волны оказался первый «шестиядерник» Core i5 и первый «четырехъядерник» Core i3. Всего же было представлено шесть новых процессоров, которые производитель нацеливает геймеров, профессиональных создателей контента и энтузиастов разгона.

Для большего удобства их параметры сведены в таблице ниже.

Модель Ядер / потоков Базовая частота, ГГц Частота Turbo Clock 2.0, ГГц Кэш- памяти L3, МБ Контроллер памяти TDP, Вт Рекомендованная розничная цена, $ (в партия по 1000 шт) Core i7-8700K 6/12 3,7 4,7 12 2х DDR4-2666 95 359 Core i7-8700 6/12 3,2 4,6 12 2х DDR4-2666 65 303 Core i5-8600K 6/6 3,6 4,3 9 2х DDR4-2666 95 257 Core i5-8400 6/6 2,8 4,0 9 2х DDR4-2666 65 182 Core i3-8350K 4/4 4,0 — 6 2х DDR4-2666 91 168 Core i3-8100 4/4 3,6 — 6 2х DDR4-2666 65 117

Производитель называет топовый Intel Core i7-8700K лучшим из когда-либо выпущенным им игровых процессоров. Его рабочая частота, как видим из таблицы, достигает 4,7 ГГц. Правда, тут надо учитывать, что речь о максимальной частоте с технологией Turbo Clock 2.0, при которой активно только одно ядро. Модели с буквой K в обозначении – это, как и раньше, процессоры с разблокированным множителем. Также стоит обратить внимание на то, что одновременную обработку нескольких потоков (технология Hyper-Threading) поддерживают только представители линейки Core i7, но слухи об этом были давно, так что сюрпризом это быть не должно.

По заявлению производителя, новые настольные процессоры Core восьмого поколения обеспечивают прирост кадровой частоты в играх до 25% по сравнению с их предшественниками седьмого поколения. Также Intel утверждает, что в задачах, связанных с созданием контента, новые процессоры по производительности на 65% превосходят соответствующие им модели трехлетней давности. Кроме того, если использовать новые процессоры с накопителями Intel Optane, то, по заверениям производителя, можно получить систему, которая будет работать в 2,1 раза быстрее, чем ПК пятилетней давности с обычным HDD.

Количество линий PCIe 3.0 в новых процессорах составляет до 40 штук.

Одновременно с новыми процессорами был представлен и новый набор системной логики Intel Z370 для них. По словам Intel, он содержит различные улучшения по части подачи питания и поможет 6-ядерным моделям достичь максимального уровня производительности. Также сообщается о расширенных разгонных возможностях и поддержке маршрутизации памяти. В будущем различные производители предложат более 50 новых плат, построенных на чипсетах Intel 300-й серии.

В продажу новые настольные процессоры Intel Core восьмого поколения поступят 5 октября.

Источник: Intel