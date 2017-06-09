Intel пригрозила Qualcomm патентными исками в связи с её планами использовать x86 эмуляцию в компьютерах с чипами ARM и ОС Windows 10

В этом году ожидается появление устройств с Windows 10, основанных на процессорах на базе архитектуры ARM. И компания Intel, вполне ожидаемо, не пришла в восторг от обострения конкуренции на рынке компьютеров, который лишь только начал оправляться после многолетнего снижения.

Так, в Intel прокомментировали информацию о появлении компьютеров с Windows 10 и процессором Snapdragon 835, работающим в режиме эмуляции x86.

«Появились сообщения о том, что некоторые компании могут попытаться имитировать работу патентованного набора команд Intel x86 ISA без разрешения Intel», — заявили главный юрист Стивен Роджерс (Stephen Rodgers) и директор Intel Labs Ричард А. Улиг (Richard A. Uhlig). «Мы не приветствуем незаконное нарушение наших патентов, и мы полностью ожидаем, что другие компании будут продолжать уважать права интеллектуальной собственности Intel».

Отмечается, что за почти 40-летнюю историю развития набор команд значительно увеличился и на текущий момент защищён более чем 1600 патентов.

«Intel тщательно защищает свои инновации x86, и мы не разрешаем другим широко использовать их», — говорится в заявлении.

При этом упоминаются прошлые патентные противостояния с такими компаниями как AMD, Cyrix, Chips, Technologies и другими, которые имели место на протяжении последних десятилетий.

Дополнительно отмечается, что эмуляция x86 и Win32, которую планирует использовать Qualcomm, не является новой технологией. Одной из последних к ней пыталась прибегать компания Transmeta, которая заявляла, что выпустила x86-совместимый процессор с использованием эмуляции. Но, несмотря на эмуляцию, Intel воспользовалась своими патентами в борьбе с Transmeta. В итоге, последняя вынуждена была выйти из бизнеса по выпуску процессоров около 10 лет назад.

Однако, в отличие от Transmeta, Qualcomm обладает огромными ресурсами и большим штатом юристов. Вряд ли они позволили бы компании заниматься рискованным видом деятельности, не имея должной подготовки к возможным претензиям. Также компания Microsoft готова оказать поддержку партнёрству, так как её новая стратегия по развитию операционной системы Windows 10 S для образовательного сегмента во многом зависит от участия Qualcomm. Она также может воспользоваться собственной интеллектуальной собственностью в качестве оружия защиты своих интересов. И не следует забывать о других заинтересованных сторонах в лице производителей конечных устройств, таких как Lenovo, HP, ASUS. В любом случае, в будущем может разгореться нешуточное патентное противостояние в связи с использованием эмуляции x86 на компьютерах с процессорами ARM и ОС Windows 10.

Источник: Engadget