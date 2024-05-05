Игра Helldivers 2, которая приобрела популярность с начала этого года, больше нельзя приобрести для ПК из-за Steam во многих странах после сообщения о том, что учетная запись PlayStation Network станет обязательной для игроков. Проблема заключается в том, что PSN работает в относительно небольшом количестве стран. Ситуация привела к тому, что Helldivers 2 стала недоступной в более чем 170 регионах, согласно SteamDB. Также Steam возвращает деньги за его покупку независимо от времени в игре.

3 апреля издатель Helldivers 2 Sony Interactive объявила в блоге Steam, что игрокам Helldivers 2 на ПК вскоре нужно будет зарегистрировать учетную запись PlayStation Network (если они ее еще не имеют), чтобы продолжать играть в игру. Компания объясняет, что технические проблемы во время запуска игры заставили издателя сделать привязку Steam к PSN необязательной. Однако льготный период скоро закончится и PSN станет обязательным с понедельника.

Новость не слишком понравилась сообществу игроков: оценки Helldivers 2 в Steam стремительно пошли вниз. По состоянию на сейчас игра имеет более 216 тыс. резко негативных отзывов (17%) и почти 500 тыс. смешанных (49%).

Условие Sony фактически закрывает игру для значительного количества пользователей, или заставляет их нарушать лицензионные условия компании. Региональный же запрет в Steam делает невозможным пользование игрой и PSN через VPN.

«Да, я совершенно не знал, сколько стран не имеют возможности создать учетную запись PSN, когда я сделал это заявление. Мы совершенно не собираемся заставлять людей нарушать условия использования Sony или просто не играть в игру, если они находятся в ограниченном регионе. Нужно найти лучшее решение», — написал менеджер сообщества игры в Discord. CEO разработчика игры Arrowhead Жан Пилестедт извинился перед пользователями за решение Sony.

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Тем временем сайт DSOG «раскопал», что Sony без объявления изменила условия выпуска своих игр на ПК. В 2022 году Sony заявила, что геймерам на ПК не нужно будет входить в PlayStation Network. Компания ясно дала понять, что на ПК вход в PSN не является обязательным выбором. Эта информация взята из страницы поддержки Sony PlayStation Network в 2022 году.

Позже Сони тихо изменила эту страницу. Теперь там говорится, что для некоторых игр PlayStation вам, возможно, придется подключиться к учетной записи PSN, что резко контрастирует с предыдущим текстом.

Ранее стало известно, что Ghost of Tsushima все же не потребует учетной записи PSN для индивидуальной кампании на ПК. Однако для кооперативного режима аккаунт все же понадобится.

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Источники: Wccftech, VGC, DSOG, Insider Gaming, GamesRadar