Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D получил 192 МБ кэша L3 — инженерный образец или программная ошибка

Один из самых мощных процессоров для игр, AMD Ryzen 9 7950X3D, похоже, может быть еще мощнее. Обычно 16-ядерный чип имеет 128 МБ кэша L3, но один из пользователей опубликовал видео и скриншот процессора со 192 МБ быстрой памяти на кристалле.

Согласно изображению диспетчера задач Windows и данным CPU-Z, заявленный объем кэша L3 действительно составляет 192 МБ, все остальные характеристики кажутся обычными. Впрочем, некоторые значения на скриншоте свидетельствуют о возможной ошибке Windows. некоторые комментаторы считают, что это баг CPUID, которая ошибочно сообщает о 192 МБ в кэше L3. Другие предполагают, что владельцу повезло и он получил инженерный прототип. К сожалению, пользователь не выложил никаких тестов, которые бы подтверждали объем кэша L3.

Хотя вероятность ошибки не исключена, на сайте Tom`s Hardware считают, что Ryzen 9 7950X3D может быть ранним инженерным образцом. Существует технологическая возможность, добавить на чиплет 64 МБ 7-нм кэш-памяти SRAM, чтобы получить 192 МБ кэша L3.

Перед тем, как AMD выпустила Ryzen 9 7950X3D в 2023 году, Gamers Nexus посетили кампус компании в Остине, штат Техас. Во время этого визита команда обсудила различные конфигурации, протестированные с AMD. Среди них были и образцы с несколькими вариантами кристаллов, которые могли быть чипами с 192 МБ кэша. Производитель микросхем продемонстрировал Gamers Nexus невыпущенный Ryzen 9 5950X3D со 192 МБ кэш-памяти L3, так что по крайней мере такие процессоры существуют.

В конце концов, AMD просто могла решить не производить Ryzen 9 7950X3D в этой конфигурации. Ранее было обнаружено, что наличие нескольких пулов кэша приводит к увеличению задержки в большинстве игр и уменьшает производительность, а не увеличивает. Инженерные образцы обычно уничтожают, но они все же иногда попадают в руки энтузиастов.

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