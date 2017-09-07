Jaguar представил концепт беспилотного электромобиля будущего FUTURE-TYPE и объявил, что с 2020 года будет выпускать только гибриды и электрические модели

На днях мы рассказали вам о съемном руле Sayer со встроенным искусственным интеллектом, а сегодня компания Jaguar решила продемонстрировать концепт беспилотного электромобиля будущего Jaguar FUTURE-TYPE, в котором пользователю сможет пригодиться этот аксессуар. Параллельно в Jaguar / Land Rover заявили о полном переходе на гибриды и электрические модели с 2020 года, подобно тому, как это сделала еще одна британская компания Aston Martin.

Концепт Jaguar FUTURE-TYPE представляет собой компактную премиальную модель с посадочной формулой 2+1 и беспилотными возможностями, которая в первую очередь предназначена для использования в системах каршеринга. Вышеупомянутый руль Sayer будет использоваться в качестве цифрового компаньона, знакомого с расписанием своего хозяина, а также выполнять роль своеобразного членского билета в клуб премиального каршеринга. Активировать возможности руля можно с помощью голосовых команд, то есть вызвать беспилотное такси можно будет просто сказав об этом вслух.

Модель Jaguar FUTURE-TYPE сможет коммуницировать с другими автомобилями, для того чтобы делиться друг с другом дорожной ситуацией, избегать аварий и объезжать пробки по более коротким маршрутам. Водитель сможет попросить руль самостоятельно управлять автомобилем в условиях плотного трафика, уделив в эти моменты время попутчикам или просмотру фильма, однако в моменты, когда пользователю захочется вести концепт самостоятельно, руль предоставит ему такую возможность.

Автопроизводитель пока не готов назвать хотя бы ориентировочные характеристики Jaguar FUTURE-TYPE (мощность двигателя, емкость батарей, запас хода), так как к 2040 году технологии наверняка позволят обеспечить более высокие показатели, чем у текущих электромобилей.

Напомним, что сегодня британская компания Jaguar Land Rover Classic также продемонстрировала публике «самый красивый электромобиль в мире» Jaguar E-type Zero, построенный на основе классической модели Jaguar E-type 60-х годов прошлого века.

Источник: Jaguar