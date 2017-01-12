«Как Uber, только через M»: глава «Яндекс.Погоды» запускает сервис для организации похорон Umer

Глава «Яндекс.Погоды» Дмитрий Геранин на своей страничке в социальной сети Facebook анонсировал запуск весьма необычного сервиса под названием Umer. Название сервиса явно перекликается с хорошо известной службой интернет-такси Uber, вот только со сферой пассажирских перевозок разработка Геранина ничего общего не имеет, хотя… В общем, Umer – это сервис для организации похорон, который должен заработать в течение трех месяцев после завершения переговоров с похоронными агентствами.

Сервис будет рассчитывать примерную стоимость похорон на основе введенных пользователем данных и предлагать различные варианты агентств. Через Umer можно будет прикинуть расходы как на обычные похороны, так и на кремацию.

Комментируя идею сервиса Umer Геранин изданию The Village, Геранин выразил надежду, что его решение поможет легализировать рынок.

«Сами агентства говорят о том, что они готовы платить за информацию о случаях смерти. Сейчас они платят, например, полиции, скорой помощи, а могут платить более легально — в сторону приложения. Хочется легализовать немножко этот рынок. То же самое происходило раньше с автомобилями, с недвижимостью, куда пришли агрегаторы — и приводят эти рынки более-менее в порядок», — отметил Геранин.

По словам Геранина, менее чем за сутки после публикации в фейсбуке более 20 агентств по всей России обратились к нему с предложениями о сотрудничестве.

Приложение не только подсчитывает затраты, сопряженные с организацией похорон, но и подсказывает, какие для этого нужны документы.

Общаясь с The Village, Геранин также рассказал, что после объявления о запуске ему в личные сообщения «уже упали угрозы», поэтому первое время он посмотрит, настолько безопасно работать на этом рынке.

Источник: The Village