КГГА и Kyiv Smart City разрабатывают «Карточку киевлянина 2.0», которая получит специальный модуль IT Club Kyiv для работников столичной IT-сферы

Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА совместно с инициативой Kyiv Smart City работает над разработкой нового многофункционального сервисного модуля для IT-сообщества Киева, который станет частью «Карточки киевлянина 2.0». Данный проект призван максимально использовать возможности информационно-коммуникационной инфраструктуры столицы и удовлетворять основные потребности работников украинской IT-сферы.

По мнению участников проекта, функциональность существующей «Карточки киевлянина» требует усовершенствования и добавления новых сервисов, а аудитория — омоложения (на данный момент карточку используют преимущественно люди пожилого возраста).

Используя обновленную «Карточку киевлянина 2.0» с IT-модулем, который получил рабочее название «Карта IT Club Kyiv», жители города смогут подтверждать свою личность при использовании цифровых городских сервисов, иметь полный доступ к цифровой инфраструктуре столицы, бронировать билеты, оплачивать проезд в коммунальном транспорте, получать различные скидки в магазинах, кафе и ресторанах в рамках партнерских программ, а также использовать полный спектр банковских услуг.

Работники IT-сферы также смогут искать вакансии по IT-направлениям и находить сотрудников для своих компаний, участвовать в тематических воркшопах, заводить профессиональные знакомства, а также пользоваться услугами коворкингов. В рамках проекта будет создано специальное приложение с использованием системы QR-кодов.

«Сейчас мы активно работаем над усовершенствованием «Карточки киевлянина». Обновленный сервис должен стать действенным современным инструментом, направленным на улучшение жизни жителей столицы. И я очень рад, что именно IT-сообщество является одним из двигателей этого преобразования, предлагая собственные решения и пути развития», — подчеркнул директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Для того, чтобы учесть потребности столичного IT-сообщества, которое на данный момент насчитывает более 26 тысяч человек, среди его представителей было проведено соответствующее анкетирование. И окончательный пул задач, которые должен решать IT-модуль «Карточки киевлянина 2.0», будет сформирован по результатам данного опроса.

Отметим, что презентация финальной версии проекта «Карточка киевлянина 2.0» и непосредственно IT-модуля состоится в рамках мероприятия Kyiv Smart City Forum’17, которое стартует 3 ноября 2017 года.

Источник: Kyiv Smart City