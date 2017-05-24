КГГА собирается повысить стоимость проезда в общественном транспорте на 1 грн. Билет на трамвай, троллейбус и автобус будет стоить 4 грн, на метро — 5 грн

Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что власти Киева планируют с 15 июля 2017 года повысить стоимость проезда в наземном транспорте и в метро на 1 гривну — то есть проезд в трамвае, троллейбусе, автобусе и фуникулере будет стоить 4 грн, а в метро — 5 грн. По его словам, данное решение стало вынужденным и принято для выживания муниципальных столичных предприятий, предоставляющих услуги по перевозке граждан.

Чиновник напомнил, что стоимость билета складывается из себестоимости перевозки — заработная плата, горюче-смазочные материалы, электроэнергия, обслуживание и ремонт подвижного состава и т.д. и развития — обновление подвижного состава, открытие новых маршрутов, ремонт и установка новых остановочных комплексов, ремонт действующих и открытие новых станций метрополитена и прочее.

«Экономически обоснованный тариф на сегодняшний день составляет: в метро 6,64 гривны, в наземном транспорте — 6,91 гривны. То есть разницу между экономически обоснованными тарифами и теми, что платить пассажир, возьмет на себя бюджет». — рассказал Николай Поворозник.

В течение последних 2-х лет цена на электроэнергию выросла в 4,6 раза, кроме того, согласно правительственной инициативе, в 2,6 раза увеличена минимальная заработная плата. Эти два фактора и стали решающими для таких непопулярных шагов, при этом запланированное увеличение тарифов позволит покрыть лишь затраты на электроэнергию и компенсировать расходы на заработную плату работникам, то есть по сути, город устанавливает тариф «выживания».

«Мы понимаем, в какой сложной ситуации оказались киевляне, как больно это может ударить по бюджетам семей, поэтому по поручению мэра Виталия Кличко городская администрация разработала ряд мер, которые помогут защитить интересы киевлян. Во-первых, мы сохраняем льготы для всех социально уязвимых категорий населения. Во-вторых, есть задача оставить транспортные услуги дифференцированными с нынешней системой скидок. Третье и главное, киевляне заплатят только одну гривну, а остаток разницы в тарифах, большую его часть, будут возмещены за счет городского бюджета», — отметил заместитель председателя КГГА.

Таким образом одна поездка в наземном транспорте (трамвае, троллейбусе, автобусе и фуникулере) будет стоить 4 грн. В метрополитене стоимость разового проезда планируется установить на уровне 5 грн, по пластиковой карте — от 4,50 в зависимости от количества поездок, а по проездным билетам — от 3,87 грн в зависимости от типа проездного. Тариф на проезд в городской электричке составит 5 гривен за 1 поездку.

Николай Поворозник также сообщил, что до конца года планируется ввести электронный билет на всех видах общественного транспорта Киева (в том числе в формате QR-кода), что позволит оптимизировать учет пассажиров и изменить подходы к оплате проезда. Также он отметил, что на сегодняшний день более 80% пассажиров столичного метрополитена ездят по бесконтактным карточкам, а не используют жетоны.

Источник: КГГА