Киев откажется от российского телекоммуникационного оборудования и ПО и создаст собственные программные продукты

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили решение, которое предусматривает принятие мер по обеспечению кибербезопасности.

Соответствующий документ запрещает использование программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования, разработанного и изготовленного российскими компаниями. Данный запрет распространяется на местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и коммунальные предприятия, учреждения и организации. Также запрещается использование ПО страны-агрессора для закупок.

Вместе с тем, согласно решению, в течение этого года исполнительный орган Киевсовета (КГГА) должен разработать и внедрить отечественные программные продукты, которыми будут пользоваться органы местной власти и коммунальные предприятия.

«Все чаще объектами киберпреступлений и кибератак становятся правительственные и частные сайты, информационные ресурсы финансовых учреждений, предприятий транспорта и энергообеспечения, государственных органов. Поэтому этим решением мы запрещаем осуществлять государственные закупки и требуем в течение 2017 года прекратить использование программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования, разработанного или изготовленного государством-агрессором. А также государствами и лицами, в отношении которых действуют санкции, принятые на национальном или международном уровне вследствие агрессии в отношении Украины», — рассказал автор решение депутат Киевсовета Владимир Бондаренко.

Соответствующее решение поддержали 90 депутатов.

Источник: Киевский городской совет