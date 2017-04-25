Киевстар похвастался, что 70% его радиосети уже готовы к 4G

Оператор мобильной связи «Киевстар» сообщил о том, что обновил большую часть радиосети, установив мультистандартное оборудование. Основной целью модернизации стала подготовка к «взрывному» росту трафика передачи данных и внедрению новых стандартов связи, в том числе 4G.

Чтобы подготовить сеть к росту дата-трафика, Киевстар в 2015-2016 годах инвестировал в инфраструктуру свыше 9,4 млрд грн, включая стоимость 3G-лицензии. На сегодня компания модернизировала 8200 базовых станций, при этом новое оборудование работает на базе решения Single RAN (единый радиодоступ), известного как «конвергенция технологий». Данное решение позволяет в рамках единого программно-аппаратного комплекса базовой станции использовать оборудование для различных стандартов мобильной связи, в том числе 3G и 4G.

В Киевстар отметили, что для быстрого развития в Украине новых технологий необходимо внедрить на телеком-рынке принцип технологической нейтральности, который позволяет операторам развивать любую технологию в любом диапазоне частот.

«Нам нужна технейтральность, ведь это возможность ликвидировать цифровое неравенство в нашей стране. При этом не придется строить новые сети и вкладывать миллиарды, которые еще долго не окупятся». – прокомментировал Петр Чернышов, президент Киевстар.

Оператор также напомнил, что в 2016 году в сети Киевстар было использовано более 51 тыс. ТБ трафика (на 177% больше, чем за предыдущий год), при этом свыше 70% такого трафика приходится на сеть 3G. В структуре дата-трафика в сетях 3G аудио- и видеостриминг вырос в два раза по сравнению с сетями EDGE и составляет 32%, а трафик передачи данных уже сейчас составляет 75% всего мобильного трафика в сети Киевстар.

Источник: Киевстар