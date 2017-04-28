Kingston Digital представила DCP1000 — самый быстрый в индустрии PCIe SSD для центров обработки медиа-данных

Компания Kingston Digital анонсировала в рамках выставки NAB Show (National Association of Broadcasters) свой новейший твердотельный накопитель DCP1000 с интерфейсом NVMe PCIe, специально предназначенный для центров обработки данных. Новая архитектура хранения данных открывает дополнительные возможности для профессионалов в телевещании, цифровых эффектах, 8K-видео и других областях. Занимая лишь один слот PCIe, накопитель DCP1000, за счет сверхнизкого времени отклика, способен выполнять до 1,25 миллионов операций ввода-вывода в секунду, обеспечивая скорость чтения до 7 ГБ/с и скорость записи до 6 ГБ/с.

«DCP1000 представляет собой исчерпывающий ответ на запросы профессионалов в области цифрового контента. При минимальных задержках и наивысшей в отрасли скорости обмена информацией, это — оптимальное решение в области хранения данных для многопоточного вещания и обработки видео высокого разрешения в сжатые сроки» — заявил менеджер SSD-бизнеса Kingston Ариэль Перес.

Открытая демонстрация возможностей DCP1000 на стенде Kingston Digital будет вестись с использованием видео-стены с одновременным отображением более 400 видеопотоков высокого разрешения с одного накопителя DCP1000. Кроме того, при помощи стоечного сервера формата 1U с четырьмя SSD Kingston DCP1000, компания планирует продемонстрировать 4,5 миллиона операций ввода-вывода в секунду и 20 ГБ/с ширины полосы пропускания при последовательном обмене данными.

Таким образом, данный накопитель позволит существенно ускорить редактирование и обработку изображений и видео высокого разрешения (вплоть до 8K), а также систем виртуальной реальности, имеющих быстрорастущие требования к устройствам хранения данных. Таким образом, профессиональные пользователи смогут управлять контентом в режиме реального времени и избегать задержек, способных влиять на сроки выполнения задач по подготовке медиа-материалов.

Спецификации Kingston DCP1000:

Форм-фактор: PCIe-плата половинной длины и половинной высоты

Интерфейс: NVMe PCle Gen 3.0 x8

Емкость: 800 ГБ, 1.6 и 3.2 ТБ

Последовательно чтение / запись:

800 ГБ: 6 800 / 5 000 МБ/с;

1.6 TБ: 6 800 / 6 000 МБ/с;

3.2 TБ: 6 800 / 6 000 МБ/с.

800 ГБ: 6 800 / 5 000 МБ/с; 1.6 TБ: 6 800 / 6 000 МБ/с; 3.2 TБ: 6 800 / 6 000 МБ/с. Устоявшаяся скорость обмена случайными блоками размером 4k, чтение/запись:

800 ГБ: 900 000 / 145 000 IOPS;

1.6 TБ: 1 100 000 / 200 000 IOPS;

3.2 TБ: 1 000 000 / 180 000 IOPS.

800 ГБ: 900 000 / 145 000 IOPS; 1.6 TБ: 1 100 000 / 200 000 IOPS; 3.2 TБ: 1 000 000 / 180 000 IOPS. Задержки (типичные) чтение/запись: 100 / 30 мкс

Наработка на отказ (MTBF): 2 миллиона часов

Гарантия: ограниченная 5-летняя гарантия с бесплатной технической поддержкой.

Источник: Kingston