Китайский консорциум предложил Киеву построить метро на Троещину и достроить Подольско-Воскресенский мост, профинансировав 85% стоимости проекта

Представители китайских инфраструктурных корпораций выразили заинтересованность в строительстве четвертой линии метрополитена в Киеве, включая Подольско-Воскресенский мост. Потенциальный инвестор предлагает профинансировать 85% стоимости проекта, остальные 15% должна вложить столица, сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник после встречи с китайской делегацией.

«Проект строительства четвертой ветки метро достаточно сложный, поскольку она должна проходить и над землей и под землей и включать в себя три пересадочных узла. Этот проект требует больших капиталовложений, но увеличение пассажиропотока с левого берега на правый и наоборот актуализирует вопрос строительства дополнительной ветки из года в год.

Поэтому для нас важно, что такая известная и мощная компания заинтересовалась этим проектом и изъявила желание и возможность его софинансирования. По их предложению город должен профинансировать 15% от общей стоимости проекта, а китайский консорциум — 85% », — рассказал Николай Поворозник.