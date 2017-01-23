КМУ планирует уже в этом году выдавать 70% лицензий и разрешений в электронном виде

Пока что перевод различных разрешительных и регистрационных государственных услуг в онлайн осуществлялся, в основном, усилиями энтузиастов из iGov. Правда, не встречая государственной поддержки, такая работа иногда превращается в сизифов труд. Например, в прошлом году была запущена услуга по онлайн регистрации СПД и юридических лиц по всей Украине. Но законодательные изменения через несколько месяцев снова заблокировали эту возможность для всей территории страны, и сейчас воспользоваться ею можно лишь в нескольких областях. Теперь же государственный мужи тоже обратили свои взоры на проблему бумажной волокиты и задумались о переводе некоторых услуг в электронную форму.

Так, Кабинет министров Украины намерен внедрить в 2017 году получение около 70% лицензий и разрешений в электронном виде. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

«В планах 2017 — продолжение масштабной дерегуляции, в частности, мы планируем сокращать количество разрешительных документов: налоговых, валютных, таможенных ограничений; перевести в электронную форму получения не менее 70% разрешений и лицензий», — сказал Кубив.

Он также сообщил, что основными показателями роста экономики Украины в 2017 году должны стать экспорт и инвестиционный спрос, которые приведут к росту промышленности. Кубив отметил, что проект концепции инновационного развития промышленности уже представлен и находится на стадии обсуждения. Концепция, в частности, предусматривает увеличение доли промышленных товаров в товарном экспорте страны с 50 до 75% и доли высокотехнологичных товаров в экспорте промышленных товаров с 7 до 15%.

Источник: hromadske